https://ria.ru/20250618/putin-2023728874.html

Путин отметил лидерство России в строительстве тяжелых вертолетов

Путин отметил лидерство России в строительстве тяжелых вертолетов - РИА Новости, 18.06.2025

Путин отметил лидерство России в строительстве тяжелых вертолетов

Россия является безусловным лидером в строительстве тяжелых вертолетов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T23:54:00+03:00

2025-06-18T23:54:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия является безусловным лидером в строительстве тяжелых вертолетов, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия безусловный лидер (в строительстве тяжелых вертолетов - ред.), ни одна другая страна мира тяжелых вертолетов не делает. ООН пользуется нашими вертолетами", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

https://ria.ru/20250618/putin-2023727962.html

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россия, владимир путин, оон