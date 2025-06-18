https://ria.ru/20250618/putin-2023728874.html
Путин отметил лидерство России в строительстве тяжелых вертолетов
Путин отметил лидерство России в строительстве тяжелых вертолетов - РИА Новости, 18.06.2025
Путин отметил лидерство России в строительстве тяжелых вертолетов
Россия является безусловным лидером в строительстве тяжелых вертолетов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:54:00+03:00
2025-06-18T23:54:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия является безусловным лидером в строительстве тяжелых вертолетов, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия безусловный лидер (в строительстве тяжелых вертолетов - ред.), ни одна другая страна мира тяжелых вертолетов не делает. ООН пользуется нашими вертолетами", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
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россия, владимир путин, оон
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, ООН
Путин отметил лидерство России в строительстве тяжелых вертолетов
Путин: Россия является безусловным лидером в строительстве тяжелых вертолетов