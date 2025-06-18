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Путин рассказал о создании условий для вьетнамского бизнеса - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
23:46 18.06.2025 (обновлено: 23:54 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/putin-2023726825.html
Путин рассказал о создании условий для вьетнамского бизнеса
Путин рассказал о создании условий для вьетнамского бизнеса - РИА Новости, 18.06.2025
Путин рассказал о создании условий для вьетнамского бизнеса
Россия будет создавать все условия, чтобы предприниматели из Вьетнама чувствовали себя уверенно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:46:00+03:00
2025-06-18T23:54:00+03:00
россия
пмэф-2025
вьетнам
владимир путин
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия будет создавать все условия, чтобы предприниматели из Вьетнама чувствовали себя уверенно, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы будем и дальше создавать все условия для того, чтобы предприниматели из Вьетнама чувствовали себя уверенно", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.Путин отметил, что Россия сотрудничает со Вьетнамом в разных сферах, в том числе в сельском хозяйстве, подчеркнув, что "может быть, кому-то покажется странным и необычным, но вьетнамские бизнес-структуры инвестируют в сельское хозяйство в Российской Федерации приличные суммы, которые измеряются миллиардами долларов, и функционируют очень успешно на протяжении последних лет".Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/putin-2023726392.html
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россия, вьетнам, владимир путин, в мире
Россия, ПМЭФ-2025, Вьетнам, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о создании условий для вьетнамского бизнеса

Путин: для вьетнамского бизнеса будут создавать условия

Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия будет создавать все условия, чтобы предприниматели из Вьетнама чувствовали себя уверенно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы будем и дальше создавать все условия для того, чтобы предприниматели из Вьетнама чувствовали себя уверенно", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
Путин отметил, что Россия сотрудничает со Вьетнамом в разных сферах, в том числе в сельском хозяйстве, подчеркнув, что "может быть, кому-то покажется странным и необычным, но вьетнамские бизнес-структуры инвестируют в сельское хозяйство в Российской Федерации приличные суммы, которые измеряются миллиардами долларов, и функционируют очень успешно на протяжении последних лет".
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025РоссияВьетнамВладимир ПутинВ мире
 
 
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