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Посольство РФ направило ноту в МИД Аргентины из-за подозрений в шпионаже - РИА Новости, 18.06.2025
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23:43 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/posolstvo-2023726219.html
Посольство РФ направило ноту в МИД Аргентины из-за подозрений в шпионаже
Посольство РФ направило ноту в МИД Аргентины из-за подозрений в шпионаже - РИА Новости, 18.06.2025
Посольство РФ направило ноту в МИД Аргентины из-за подозрений в шпионаже
Посольство РФ направило ноту в МИД Аргентины для разъяснения правового статуса россиян, которых власти связывают с подозрительной деятельностью, сообщила... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:43:00+03:00
2025-06-18T23:43:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июн - РИА Новости. Посольство РФ направило ноту в МИД Аргентины для разъяснения правового статуса россиян, которых власти связывают с подозрительной деятельностью, сообщила российская дипмиссия. "Обратили внимание на заявление пресс-секретаря президента Аргентины Мануэля Адорни о выявлении "сети российских шпионов, предположительно вовлечённых в подозрительную деятельность, связанную с геополитическими интересами России", якобы возглавляемой некими Л.Андриашвили и И.Яковенко. Указанные лица на консульском учёте посольства не состоят", - говорится в сообщении в Telegram-канале. "Направили ноту в МИД Аргентины с просьбой разъяснить их правовой статус. К сожалению, это уже это не первый виток шпиономании, связанной с попытками вбить клин в отношения двух стран", - добавили в посольстве. Ранее в среду Адорни, не предъявив доказательств, заявил, что служба разведки страны якобы выявила россиян, которые, предположительно, формировали группу людей, лояльных интересам России. При этом Адорни не уточнил, были ли предприняты какие-то действия в отношении россиян, заявив, что информация по этому делу засекречена.
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в мире, аргентина, россия
В мире, Аргентина, Россия
Посольство РФ направило ноту в МИД Аргентины из-за подозрений в шпионаже

Посольство России направило ноту МИД Аргентины ноту из-за подозрений в шпионаже

© AP Photo / Alejandro MadrilПорт в городе Ушуайя, Аргентина
Порт в городе Ушуайя, Аргентина - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Alejandro Madril
Порт в городе Ушуайя, Аргентина. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июн - РИА Новости. Посольство РФ направило ноту в МИД Аргентины для разъяснения правового статуса россиян, которых власти связывают с подозрительной деятельностью, сообщила российская дипмиссия.
«
"Обратили внимание на заявление пресс-секретаря президента Аргентины Мануэля Адорни о выявлении "сети российских шпионов, предположительно вовлечённых в подозрительную деятельность, связанную с геополитическими интересами России", якобы возглавляемой некими Л.Андриашвили и И.Яковенко. Указанные лица на консульском учёте посольства не состоят", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
"Направили ноту в МИД Аргентины с просьбой разъяснить их правовой статус. К сожалению, это уже это не первый виток шпиономании, связанной с попытками вбить клин в отношения двух стран", - добавили в посольстве.
Ранее в среду Адорни, не предъявив доказательств, заявил, что служба разведки страны якобы выявила россиян, которые, предположительно, формировали группу людей, лояльных интересам России.
При этом Адорни не уточнил, были ли предприняты какие-то действия в отношении россиян, заявив, что информация по этому делу засекречена.
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