https://ria.ru/20250618/putin-2023725905.html
Путин поблагодарил информагентства за интерес к встрече на ПМЭФ
Путин поблагодарил информагентства за интерес к встрече на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
Путин поблагодарил информагентства за интерес к встрече на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей международных информационных агентств за интерес к встрече. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:43:00+03:00
2025-06-18T23:43:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей международных информационных агентств за интерес к встрече. В субботу вечером Путин проводит встречу с главами международных информагентств на полях ПМЭФ. "Хочу вас всех поприветствовать. Спасибо большое за ваш интерес", - сказал Путин, обращаясь к участникам встречи. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/putin-2023612783.html
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил информагентства за интерес к встрече на ПМЭФ
Путин поблагодарил руководителей информагентств за интерес к встрече на ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей международных информационных агентств за интерес к встрече.
В субботу вечером Путин проводит встречу с главами международных информагентств на полях ПМЭФ.
"Хочу вас всех поприветствовать. Спасибо большое за ваш интерес", - сказал Путин, обращаясь к участникам встречи.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.