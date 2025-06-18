https://ria.ru/20250618/putin-2023725905.html

Путин поблагодарил информагентства за интерес к встрече на ПМЭФ

Путин поблагодарил информагентства за интерес к встрече на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025

Путин поблагодарил информагентства за интерес к встрече на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей международных информационных агентств за интерес к встрече. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T23:43:00+03:00

2025-06-18T23:43:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей международных информационных агентств за интерес к встрече. В субботу вечером Путин проводит встречу с главами международных информагентств на полях ПМЭФ. "Хочу вас всех поприветствовать. Спасибо большое за ваш интерес", - сказал Путин, обращаясь к участникам встречи. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/putin-2023612783.html

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россия, владимир путин