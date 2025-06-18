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Путин поблагодарил информагентства за интерес к встрече на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
23:43 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/putin-2023725905.html
Путин поблагодарил информагентства за интерес к встрече на ПМЭФ
Путин поблагодарил информагентства за интерес к встрече на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
Путин поблагодарил информагентства за интерес к встрече на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей международных информационных агентств за интерес к встрече. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:43:00+03:00
2025-06-18T23:43:00+03:00
пмэф-2025
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей международных информационных агентств за интерес к встрече. В субботу вечером Путин проводит встречу с главами международных информагентств на полях ПМЭФ. "Хочу вас всех поприветствовать. Спасибо большое за ваш интерес", - сказал Путин, обращаясь к участникам встречи. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/putin-2023612783.html
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил информагентства за интерес к встрече на ПМЭФ

Путин поблагодарил руководителей информагентств за интерес к встрече на ПМЭФ

© РИА Новости / Михаил МетцельВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей международных информационных агентств за интерес к встрече.
В субботу вечером Путин проводит встречу с главами международных информагентств на полях ПМЭФ.
"Хочу вас всех поприветствовать. Спасибо большое за ваш интерес", - сказал Путин, обращаясь к участникам встречи.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Песков рассказал о присутствии СМИ из недружественных страны на ПМЭФ
Вчера, 15:52
 
ПМЭФ-2025РоссияВладимир Путин
 
 
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