https://ria.ru/20250618/putin-2023725693.html
Россия выступает против торговых войн и ограничений, заявил Путин
Россия выступает против торговых войн и ограничений, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2025
Россия выступает против торговых войн и ограничений, заявил Путин
Россия выступает против торговых войн и ограничений, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:42:00+03:00
2025-06-18T23:42:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия выступает против торговых войн и ограничений, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы выступаем против всяких всевозможных торговых войн, ограничений и так далее", - сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, Экономика
Россия выступает против торговых войн и ограничений, заявил Путин
Путин: Россия выступает против торговых войн и ограничений