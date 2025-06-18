https://ria.ru/20250618/putin-2023725693.html

Россия выступает против торговых войн и ограничений, заявил Путин

Россия выступает против торговых войн и ограничений, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2025

Россия выступает против торговых войн и ограничений, заявил Путин

Россия выступает против торговых войн и ограничений, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T23:42:00+03:00

2025-06-18T23:42:00+03:00

2025-06-18T23:48:00+03:00

пмэф-2025

россия

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023725240_0:0:1483:834_1920x0_80_0_0_05e954dd966e8af3b5abe300f22b2d77.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия выступает против торговых войн и ограничений, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы выступаем против всяких всевозможных торговых войн, ограничений и так далее", - сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/putin-2023726392.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, экономика