https://ria.ru/20250618/putin-2023727962.html
Путин заявил, что Россия становится для КНР заметным партнером в экономике
Путин заявил, что Россия становится для КНР заметным партнером в экономике - РИА Новости, 18.06.2025
Путин заявил, что Россия становится для КНР заметным партнером в экономике
Россия становится для Китайской Народной Республики заметным партнером в области экономики, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:51:00+03:00
2025-06-18T23:51:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия становится для Китайской Народной Республики заметным партнером в области экономики, сказал президент РФ Владимир Путин."Россия становится очень таким заметным партнёром для Китайской Народной Республики в области экономики", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, китай, экономика, владимир путин
ПМЭФ-2025, Россия, Китай, Экономика, Владимир Путин
Путин заявил, что Россия становится для КНР заметным партнером в экономике
Путин: Россия становится для КНР заметным партнером в области экономики