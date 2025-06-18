https://ria.ru/20250618/putin-2023727962.html

Путин заявил, что Россия становится для КНР заметным партнером в экономике

Путин заявил, что Россия становится для КНР заметным партнером в экономике - РИА Новости, 18.06.2025

Путин заявил, что Россия становится для КНР заметным партнером в экономике

Россия становится для Китайской Народной Республики заметным партнером в области экономики, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T23:51:00+03:00

2025-06-18T23:51:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия становится для Китайской Народной Республики заметным партнером в области экономики, сказал президент РФ Владимир Путин."Россия становится очень таким заметным партнёром для Китайской Народной Республики в области экономики", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/putin-2023727658.html

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россия, китай, экономика, владимир путин