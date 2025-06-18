https://ria.ru/20250618/putin-2023729124.html

Россия и Китай развивают военно-техническое сотрудничество, заявил Путин

Россия и Китай развивают военно-техническое сотрудничество, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025

Россия и Китай развивают военно-техническое сотрудничество, заявил Путин

Россия и Китай развивают военно-техническое сотрудничество, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-18T23:56:00+03:00

2025-06-18T23:56:00+03:00

2025-06-19T00:10:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия и Китай развивают военно-техническое сотрудничество, сообщил президент РФ Владимир Путин.Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ."Не в последнюю очередь у нас развивается и военно-техническое, и военное сотрудничество. Это, безусловно, чрезвычайно важно для того, чтобы гарантировать стабильность в мировых делах. У нас целый план сотрудничества по этому направлению", - сказал глава государства.Как уточнил Путин, у министерства обороны РФ также есть целый план по развитию сотрудничества с Китаем."Мы знаем пожелания наших китайских друзей. Речь идет не только о купле-продаже, речь идет об обмене военными технологиями. Мы к этому готовы и будем работать по всем этим направлениям", - подчеркнул президент РФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, владимир путин