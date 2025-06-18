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Россия и Китай развивают военно-техническое сотрудничество, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
23:56 18.06.2025 (обновлено: 00:10 19.06.2025)
https://ria.ru/20250618/putin-2023729124.html
Россия и Китай развивают военно-техническое сотрудничество, заявил Путин
Россия и Китай развивают военно-техническое сотрудничество, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Россия и Китай развивают военно-техническое сотрудничество, заявил Путин
Россия и Китай развивают военно-техническое сотрудничество, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-18T23:56:00+03:00
2025-06-19T00:10:00+03:00
пмэф-2025
россия
китай
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия и Китай развивают военно-техническое сотрудничество, сообщил президент РФ Владимир Путин.Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ."Не в последнюю очередь у нас развивается и военно-техническое, и военное сотрудничество. Это, безусловно, чрезвычайно важно для того, чтобы гарантировать стабильность в мировых делах. У нас целый план сотрудничества по этому направлению", - сказал глава государства.Как уточнил Путин, у министерства обороны РФ также есть целый план по развитию сотрудничества с Китаем."Мы знаем пожелания наших китайских друзей. Речь идет не только о купле-продаже, речь идет об обмене военными технологиями. Мы к этому готовы и будем работать по всем этим направлениям", - подчеркнул президент РФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, китай, владимир путин
ПМЭФ-2025, Россия, Китай, Владимир Путин
Россия и Китай развивают военно-техническое сотрудничество, заявил Путин

Путин сообщил, что Россия и Китай развивают военно-техническое сотрудничество

Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия и Китай развивают военно-техническое сотрудничество, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
«
"Не в последнюю очередь у нас развивается и военно-техническое, и военное сотрудничество. Это, безусловно, чрезвычайно важно для того, чтобы гарантировать стабильность в мировых делах. У нас целый план сотрудничества по этому направлению", - сказал глава государства.
Как уточнил Путин, у министерства обороны РФ также есть целый план по развитию сотрудничества с Китаем.
"Мы знаем пожелания наших китайских друзей. Речь идет не только о купле-продаже, речь идет об обмене военными технологиями. Мы к этому готовы и будем работать по всем этим направлениям", - подчеркнул президент РФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Петербургский международный экономический форум
Вчера, 00:15
 
ПМЭФ-2025РоссияКитайВладимир Путин
 
 
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