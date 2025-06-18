Россия и Китай развивают военно-техническое сотрудничество, заявил Путин
Путин сообщил, что Россия и Китай развивают военно-техническое сотрудничество
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия и Китай развивают военно-техническое сотрудничество, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
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"Не в последнюю очередь у нас развивается и военно-техническое, и военное сотрудничество. Это, безусловно, чрезвычайно важно для того, чтобы гарантировать стабильность в мировых делах. У нас целый план сотрудничества по этому направлению", - сказал глава государства.
Как уточнил Путин, у министерства обороны РФ также есть целый план по развитию сотрудничества с Китаем.
"Мы знаем пожелания наших китайских друзей. Речь идет не только о купле-продаже, речь идет об обмене военными технологиями. Мы к этому готовы и будем работать по всем этим направлениям", - подчеркнул президент РФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Петербургский международный экономический форум
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