https://ria.ru/20250618/putin-2023726392.html

Путин прокомментировал прогнозы о замедлении мировой торговли

Путин прокомментировал прогнозы о замедлении мировой торговли - РИА Новости, 18.06.2025

Путин прокомментировал прогнозы о замедлении мировой торговли

Прогнозы о том, что мировая торговля будет замедляться, имеют под собой определенные основания, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T23:43:00+03:00

2025-06-18T23:43:00+03:00

2025-06-18T23:49:00+03:00

владимир путин

пмэф-2025

экономика

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Прогнозы о том, что мировая торговля будет замедляться, имеют под собой определенные основания, считает президент России Владимир Путин."Есть все основания полагать, что прогнозы, которые говорят о том, что мировая торговля будет замедляться, они имеют под собой определенные основания", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств.

https://ria.ru/20250618/pmef-2023061199.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, экономика, россия