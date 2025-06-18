https://ria.ru/20250618/putin-2023726392.html
Путин прокомментировал прогнозы о замедлении мировой торговли
Путин прокомментировал прогнозы о замедлении мировой торговли - РИА Новости, 18.06.2025
Путин прокомментировал прогнозы о замедлении мировой торговли
Прогнозы о том, что мировая торговля будет замедляться, имеют под собой определенные основания, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:43:00+03:00
2025-06-18T23:43:00+03:00
2025-06-18T23:49:00+03:00
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Прогнозы о том, что мировая торговля будет замедляться, имеют под собой определенные основания, считает президент России Владимир Путин."Есть все основания полагать, что прогнозы, которые говорят о том, что мировая торговля будет замедляться, они имеют под собой определенные основания", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств.
https://ria.ru/20250618/pmef-2023061199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, ПМЭФ-2025, Экономика, Россия
Путин прокомментировал прогнозы о замедлении мировой торговли
Путин: прогнозы о замедлении мировой торговли имеют определенные основания