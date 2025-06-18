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Путин прокомментировал прогнозы о замедлении мировой торговли - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
23:43 18.06.2025 (обновлено: 23:49 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/putin-2023726392.html
Путин прокомментировал прогнозы о замедлении мировой торговли
Путин прокомментировал прогнозы о замедлении мировой торговли - РИА Новости, 18.06.2025
Путин прокомментировал прогнозы о замедлении мировой торговли
Прогнозы о том, что мировая торговля будет замедляться, имеют под собой определенные основания, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:43:00+03:00
2025-06-18T23:49:00+03:00
владимир путин
пмэф-2025
экономика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Прогнозы о том, что мировая торговля будет замедляться, имеют под собой определенные основания, считает президент России Владимир Путин."Есть все основания полагать, что прогнозы, которые говорят о том, что мировая торговля будет замедляться, они имеют под собой определенные основания", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств.
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, ПМЭФ-2025, Экономика, Россия
Путин прокомментировал прогнозы о замедлении мировой торговли

Путин: прогнозы о замедлении мировой торговли имеют определенные основания

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Прогнозы о том, что мировая торговля будет замедляться, имеют под собой определенные основания, считает президент России Владимир Путин.
«
"Есть все основания полагать, что прогнозы, которые говорят о том, что мировая торговля будет замедляться, они имеют под собой определенные основания", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Петербургский международный экономический форум
Вчера, 00:15
 
ПМЭФ-2025Владимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
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