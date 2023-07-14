https://ria.ru/20230714/namestnik-1884310871.html
Адвокат наместника Павла заявил, что решение суда является беззаконием
Адвокат наместника Павла заявил, что решение суда является беззаконием - РИА Новости, 14.07.2023
Адвокат наместника Павла заявил, что решение суда является беззаконием
Представляющий интересы Киево-Печерской лавры адвокат Никита Чекман назвал решение суда об аресте наместника монастыря митрополита канонической Украинской... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T23:54
2023-07-14T23:54
2023-07-14T23:55
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Представляющий интересы Киево-Печерской лавры адвокат Никита Чекман назвал решение суда об аресте наместника монастыря митрополита канонической Украинской православной церкви Павла (Лебедя) беззаконием. Ранее в пятницу Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю) с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). "Решение суда - полное беззаконие, беззаконие под прикрытием видимого правосудия. Без каких-либо оснований, по надуманным причинам, которые служили необходимостью меры пресечения, митрополита Павла взяли под стражу. Человека пожилого, который имеет сахарный диабет, который инсулинозависим", - сказал Чекман на видео, которое опубликовал в своем телеграм-канале. По его словам, суд не принял к сведению то, что Павел болен сахарным диабетом и является инсулинозависимым. "Это, по сути, пытки и попытка лишить владыку жизни. Материалы уголовного производства не содержат того, что раздувают в СМИ... Надеемся на правосудие, но я не знаю, будет ли оно, у нас в стране судьи не принимают самостоятельные решения, а делают, как им скажут", - добавил Чекман. Накануне СБУ заявила, что предъявила новые обвинения митрополиту Павлу по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно", "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции статей предусматривают до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест. В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.
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киев, украина, россия, украинская православная церковь, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц
Киев, Украина, Россия, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ
Адвокат наместника Павла заявил, что решение суда является беззаконием
Адвокат наместника Киев-Печерской лавры Павла: решение суда является беззаконием
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Представляющий интересы Киево-Печерской лавры адвокат Никита Чекман назвал решение суда об аресте наместника монастыря митрополита канонической Украинской православной церкви Павла (Лебедя) беззаконием.
Ранее в пятницу Соломенский районный суд Киева
изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю) с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).
"Решение суда - полное беззаконие, беззаконие под прикрытием видимого правосудия. Без каких-либо оснований, по надуманным причинам, которые служили необходимостью меры пресечения, митрополита Павла взяли под стражу. Человека пожилого, который имеет сахарный диабет, который инсулинозависим", - сказал Чекман на видео, которое опубликовал в своем телеграм-канале.
По его словам, суд не принял к сведению то, что Павел болен сахарным диабетом и является инсулинозависимым.
«
"Это, по сути, пытки и попытка лишить владыку жизни. Материалы уголовного производства не содержат того, что раздувают в СМИ... Надеемся на правосудие, но я не знаю, будет ли оно, у нас в стране судьи не принимают самостоятельные решения, а делают, как им скажут", - добавил Чекман.
Накануне СБУ
заявила, что предъявила новые обвинения митрополиту Павлу по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно", "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ
против Украины
, совершенное должностным лицом повторно". Санкции статей предусматривают до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Митрополит УПЦ Павел отказался признать новые обвинения против него
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.
В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.
Митрополит УПЦ Павел призвал представителей религий объединиться