https://ria.ru/20230714/namestnik-1884310871.html

Адвокат наместника Павла заявил, что решение суда является беззаконием

Адвокат наместника Павла заявил, что решение суда является беззаконием - РИА Новости, 14.07.2023

Адвокат наместника Павла заявил, что решение суда является беззаконием

Представляющий интересы Киево-Печерской лавры адвокат Никита Чекман назвал решение суда об аресте наместника монастыря митрополита канонической Украинской... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T23:54

2023-07-14T23:54

2023-07-14T23:55

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Представляющий интересы Киево-Печерской лавры адвокат Никита Чекман назвал решение суда об аресте наместника монастыря митрополита канонической Украинской православной церкви Павла (Лебедя) беззаконием. Ранее в пятницу Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю) с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). "Решение суда - полное беззаконие, беззаконие под прикрытием видимого правосудия. Без каких-либо оснований, по надуманным причинам, которые служили необходимостью меры пресечения, митрополита Павла взяли под стражу. Человека пожилого, который имеет сахарный диабет, который инсулинозависим", - сказал Чекман на видео, которое опубликовал в своем телеграм-канале. По его словам, суд не принял к сведению то, что Павел болен сахарным диабетом и является инсулинозависимым. "Это, по сути, пытки и попытка лишить владыку жизни. Материалы уголовного производства не содержат того, что раздувают в СМИ... Надеемся на правосудие, но я не знаю, будет ли оно, у нас в стране судьи не принимают самостоятельные решения, а делают, как им скажут", - добавил Чекман. Накануне СБУ заявила, что предъявила новые обвинения митрополиту Павлу по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно", "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции статей предусматривают до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест. В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.

https://ria.ru/20230714/pavel-1884257553.html

https://ria.ru/20230714/pavel-1884298441.html

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киев, украина, россия, украинская православная церковь, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц