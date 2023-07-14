https://ria.ru/20230714/doklad-1884309432.html
Небензя раскритиковал доклад ООН с обвинениями в адрес российских военных
Небензя раскритиковал доклад ООН с обвинениями в адрес российских военных - РИА Новости, 14.07.2023
Небензя раскритиковал доклад ООН с обвинениями в адрес российских военных
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал голословными обвинения в сексуальном насилии в адрес российских военных на Украине, прозвучавшие в докладе... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T23:14
2023-07-14T23:14
2023-07-14T23:14
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ООН, 14 июл – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал голословными обвинения в сексуальном насилии в адрес российских военных на Украине, прозвучавшие в докладе спецпредставителя генсека организации. "Если и могли быть какие-то сомнения в предвзятости доклада, то их полностью развеивает раздел по Украине. Изложенные в нем обвинения в адрес российских военнослужащих являются безосновательными и абсурдными. Они представляют собой не более чем тиражирование фейков, сочиненных в Киеве", - сказал Небензя на заседании СБ ООН. По его словам, "представители киевского режима действуют в соответствии с заветами своих кумиров из Третьего рейха, один из которых уверял: чем грандиознее ложь, тем проще в нее поверить". "Только вот Секретариату ООН в подобных информационных кампаниях участвовать не пристало", - подчеркнул постпред. "Любые обвинения в отношении государств или сторон конфликта в докладе должны быть достоверными, основанными на подтвержденных фактах и взяты из источников, подлежащих проверке. Однако спецпредставитель генсекретаря предпочитает просто включать голословные обвинения в адрес государственных вооруженных сил, не давая никаких шансов на их верификацию", - заявил Небензя. Как указал постпред до публикации доклада Россия официально обратилась к генеральному секретарю ООН и спедокладчику с просьбой предоставить информацию, которая бы позволила провести проверку. "Эти обращения были проигнорированы", - подчеркнул он. По его словам, Россия полностью отвергает изложенные в докладе инсинуации. "Действия российских военнослужащих в боевой обстановке и вне ее подчинены единому командованию, жестким регламентам и уставам, а любые противоправные деяния незамедлительно расследуются, а виновные отдаются под суд", – отметил Небензя. Постпред напомнил, что наблюдательная миссия УВКПЧ на Украине и другие международные институты публиковали доклады о многочисленных преступлениях украинских боевиков – избиениях, пытках электрическим током, угрозах и изнасилованиях подозреваемых в сотрудничестве с властями Донецка и Луганска. "Однако эта информация не получила должной оценки в докладах по секснасилию в конфликте", - сказал Небензя. Он также обратил внимание Совбеза на преступления украинских националистов и ВСУ, которые никогда не были расследованы киевским режимом, на которые никогда не обращал внимание представитель ООН и за которые никто не понес ответственность. "Однако Россия доведет соответствующие уголовные процессы до конца, виновные понесут заслуженное наказание", - заключил постпред.
https://ria.ru/20230630/nebenzya-1881336522.html
https://ria.ru/20230517/oon-1872308329.html
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в мире, россия, украина, василий небензя, вооруженные силы украины, оон, вооруженные силы рф, донецк
В мире, Россия, Украина, Василий Небензя, Вооруженные силы Украины, ООН, Вооруженные силы РФ, Донецк
Небензя раскритиковал доклад ООН с обвинениями в адрес российских военных
Небензя назвал обвинения ООН в сексуальном насилии в адрес ВС России безосновательными
ООН, 14 июл – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал голословными обвинения в сексуальном насилии в адрес российских военных на Украине, прозвучавшие в докладе спецпредставителя генсека организации.
"Если и могли быть какие-то сомнения в предвзятости доклада, то их полностью развеивает раздел по Украине. Изложенные в нем обвинения в адрес российских военнослужащих являются безосновательными и абсурдными. Они представляют собой не более чем тиражирование фейков, сочиненных в Киеве", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
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По его словам, "представители киевского режима действуют в соответствии с заветами своих кумиров из Третьего рейха, один из которых уверял: чем грандиознее ложь, тем проще в нее поверить". "Только вот Секретариату ООН в подобных информационных кампаниях участвовать не пристало", - подчеркнул постпред.
"Любые обвинения в отношении государств или сторон конфликта в докладе должны быть достоверными, основанными на подтвержденных фактах и взяты из источников, подлежащих проверке. Однако спецпредставитель генсекретаря предпочитает просто включать голословные обвинения в адрес государственных вооруженных сил, не давая никаких шансов на их верификацию", - заявил Небензя.
Как указал постпред до публикации доклада Россия официально обратилась к генеральному секретарю ООН и спедокладчику с просьбой предоставить информацию, которая бы позволила провести проверку. "Эти обращения были проигнорированы", - подчеркнул он.
По его словам, Россия полностью отвергает изложенные в докладе инсинуации. "Действия российских военнослужащих в боевой обстановке и вне ее подчинены единому командованию, жестким регламентам и уставам, а любые противоправные деяния незамедлительно расследуются, а виновные отдаются под суд", – отметил Небензя.
Постпред напомнил, что наблюдательная миссия УВКПЧ на Украине и другие международные институты публиковали доклады о многочисленных преступлениях украинских боевиков – избиениях, пытках электрическим током, угрозах и изнасилованиях подозреваемых в сотрудничестве с властями Донецка
и Луганска
. "Однако эта информация не получила должной оценки в докладах по секснасилию в конфликте", - сказал Небензя.
Он также обратил внимание Совбеза на преступления украинских националистов и ВСУ
, которые никогда не были расследованы киевским режимом, на которые никогда не обращал внимание представитель ООН и за которые никто не понес ответственность. "Однако Россия доведет соответствующие уголовные процессы до конца, виновные понесут заслуженное наказание", - заключил постпред.
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