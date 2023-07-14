https://ria.ru/20230714/podryv-1884308895.html
Главе СК доложат об обстоятельствах дела о подрыве машины в Белгороде
Главе СК доложат об обстоятельствах дела о подрыве машины в Белгороде - РИА Новости, 14.07.2023
Главе СК доложат об обстоятельствах дела о подрыве машины в Белгороде
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела о покушении на убийство общеопасным способом, возбуждённого... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T23:08
2023-07-14T23:08
2023-07-14T23:08
происшествия
белгород
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вячеслав гладков
белгородская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884144167_0:230:1280:950_1920x0_80_0_0_8f7df999d564c2911e9009f5039d115f.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела о покушении на убийство общеопасным способом, возбуждённого после подрыва машины в Белгороде, сообщается в телеграм-канале ведомства. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три человека пострадали из-за взрыва машины в жилом районе Белгорода, один из них находился в автомобиле. Было возбуждено уголовное по факту покушения на убийство общеопасным способом. "Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Белгородской области Станиславу Захарову представить доклад о предварительно установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельствах преступления", - говорится в сообщении. По предварительным данным, 14 июля во дворе многоквартирного жилого дома на улице Железнодорожной в Белгороде в момент движения автомобиля сдетонировало неустановленное взрывное устройство, находившееся, предположительно, под днищем машины. В результате был ранен водитель и проходившие мимо 31-летняя женщина с трехлетним ребенком. Все они госпитализированы. В качестве приоритетной версии рассматривается бытовой конфликт.
https://ria.ru/20230714/avtomobil-1884242905.html
белгород
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884144167_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e4f4820e72d77adba61e7a0dd2e53643.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вячеслав гладков, белгородская область, россия
Происшествия, Белгород, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия
Главе СК доложат об обстоятельствах дела о подрыве машины в Белгороде
Бастрыкин поручил представить доклад по делу о покушении на убийство после подрыва машины