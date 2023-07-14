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Главе СК доложат об обстоятельствах дела о подрыве машины в Белгороде

Главе СК доложат об обстоятельствах дела о подрыве машины в Белгороде - РИА Новости, 14.07.2023

Главе СК доложат об обстоятельствах дела о подрыве машины в Белгороде

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела о покушении на убийство общеопасным способом, возбуждённого... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T23:08

2023-07-14T23:08

2023-07-14T23:08

происшествия

белгород

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

вячеслав гладков

белгородская область

россия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела о покушении на убийство общеопасным способом, возбуждённого после подрыва машины в Белгороде, сообщается в телеграм-канале ведомства. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три человека пострадали из-за взрыва машины в жилом районе Белгорода, один из них находился в автомобиле. Было возбуждено уголовное по факту покушения на убийство общеопасным способом. "Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Белгородской области Станиславу Захарову представить доклад о предварительно установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельствах преступления", - говорится в сообщении. По предварительным данным, 14 июля во дворе многоквартирного жилого дома на улице Железнодорожной в Белгороде в момент движения автомобиля сдетонировало неустановленное взрывное устройство, находившееся, предположительно, под днищем машины. В результате был ранен водитель и проходившие мимо 31-летняя женщина с трехлетним ребенком. Все они госпитализированы. В качестве приоритетной версии рассматривается бытовой конфликт.

https://ria.ru/20230714/avtomobil-1884242905.html

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происшествия, белгород, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вячеслав гладков, белгородская область, россия