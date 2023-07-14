https://ria.ru/20230714/klichko-1884306279.html

Кличко заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины

Кличко заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины - РИА Новости, 14.07.2023

Кличко заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если понадобятся его опыт и знания, чтобы сделать Украину европейской, он готов баллотироваться в президенты, но пока об... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T22:39

2023-07-14T22:39

2023-07-14T22:39

украина

в мире

виталий кличко

александр усик

киев

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если понадобятся его опыт и знания, чтобы сделать Украину европейской, он готов баллотироваться в президенты, но пока об этом говорить рано. "Если нужны будут мои знания, моя энергия, опыт для того, чтобы сделать Украину европейской, я для этого отдам все и отдаю все… Будут президентские выборы - будем об этом говорить", - ответил Кличко в интервью YouTube-каналу "Левый берег" на вопрос, хочет ли он быть президентом. При этом он отметил, что до окончания конфликта на Украине "большая глупость анонсировать свои планы президентские, мэрские". Ранее в пятницу боксер Александр Усик в интервью YouTube-каналу Seconds Out заявил, что в его планах баллотироваться в президенты. Восьмые президентские выборы на Украине должны состояться весной 2024 года.

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украина, в мире, виталий кличко, александр усик, киев