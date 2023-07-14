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Кличко заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины - РИА Новости, 14.07.2023
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22:39 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/klichko-1884306279.html
Кличко заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины
Кличко заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины - РИА Новости, 14.07.2023
Кличко заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если понадобятся его опыт и знания, чтобы сделать Украину европейской, он готов баллотироваться в президенты, но пока об... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T22:39
2023-07-14T22:39
украина
в мире
виталий кличко
александр усик
киев
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если понадобятся его опыт и знания, чтобы сделать Украину европейской, он готов баллотироваться в президенты, но пока об этом говорить рано. "Если нужны будут мои знания, моя энергия, опыт для того, чтобы сделать Украину европейской, я для этого отдам все и отдаю все… Будут президентские выборы - будем об этом говорить", - ответил Кличко в интервью YouTube-каналу "Левый берег" на вопрос, хочет ли он быть президентом. При этом он отметил, что до окончания конфликта на Украине "большая глупость анонсировать свои планы президентские, мэрские". Ранее в пятницу боксер Александр Усик в интервью YouTube-каналу Seconds Out заявил, что в его планах баллотироваться в президенты. Восьмые президентские выборы на Украине должны состояться весной 2024 года.
https://ria.ru/20230628/klichko-1880912209.html
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украина, в мире, виталий кличко, александр усик, киев
Украина, В мире, Виталий Кличко, Александр Усик, Киев
Кличко заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Виталий Кличко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если понадобятся его опыт и знания, чтобы сделать Украину европейской, он готов баллотироваться в президенты, но пока об этом говорить рано.
«
"Если нужны будут мои знания, моя энергия, опыт для того, чтобы сделать Украину европейской, я для этого отдам все и отдаю все… Будут президентские выборы - будем об этом говорить", - ответил Кличко в интервью YouTube-каналу "Левый берег" на вопрос, хочет ли он быть президентом.
При этом он отметил, что до окончания конфликта на Украине "большая глупость анонсировать свои планы президентские, мэрские".
Ранее в пятницу боксер Александр Усик в интервью YouTube-каналу Seconds Out заявил, что в его планах баллотироваться в президенты. Восьмые президентские выборы на Украине должны состояться весной 2024 года.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
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