https://ria.ru/20230714/klichko-1884306279.html
Кличко заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины
Кличко заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины - РИА Новости, 14.07.2023
Кличко заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если понадобятся его опыт и знания, чтобы сделать Украину европейской, он готов баллотироваться в президенты, но пока об... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T22:39
2023-07-14T22:39
2023-07-14T22:39
украина
в мире
виталий кличко
александр усик
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156063/18/1560631800_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_73ffeb0d79bc5394d7c139e9b363922c.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если понадобятся его опыт и знания, чтобы сделать Украину европейской, он готов баллотироваться в президенты, но пока об этом говорить рано. "Если нужны будут мои знания, моя энергия, опыт для того, чтобы сделать Украину европейской, я для этого отдам все и отдаю все… Будут президентские выборы - будем об этом говорить", - ответил Кличко в интервью YouTube-каналу "Левый берег" на вопрос, хочет ли он быть президентом. При этом он отметил, что до окончания конфликта на Украине "большая глупость анонсировать свои планы президентские, мэрские". Ранее в пятницу боксер Александр Усик в интервью YouTube-каналу Seconds Out заявил, что в его планах баллотироваться в президенты. Восьмые президентские выборы на Украине должны состояться весной 2024 года.
https://ria.ru/20230628/klichko-1880912209.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156063/18/1560631800_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_8d49751416f1ac455a7e4d27b830b819.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, виталий кличко, александр усик, киев
Украина, В мире, Виталий Кличко, Александр Усик, Киев
Кличко заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины