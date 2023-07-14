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СМИ: США предоставили местной фирме средства на поставку Киеву снарядов - РИА Новости, 14.07.2023
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23:16 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/snaryady-1884309596.html
СМИ: США предоставили местной фирме средства на поставку Киеву снарядов
СМИ: США предоставили местной фирме средства на поставку Киеву снарядов - РИА Новости, 14.07.2023
СМИ: США предоставили местной фирме средства на поставку Киеву снарядов
Американская фирма Global Military Products получила от армии США 402 миллиона долларов на поставку Украине снарядов натовского калибра 155 миллиметров из... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T23:16
2023-07-14T23:16
украина
сергей лавров
нато
northrop grumman
россия
сша
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Американская фирма Global Military Products получила от армии США 402 миллиона долларов на поставку Украине снарядов натовского калибра 155 миллиметров из Болгарии, сообщает издание Defense One со ссылкой на данные о закупках. Ранее министерство обороны США заключило контракт с Global Military Products на закупку и поставку систем противовоздушной обороны Gepard на сумму 118,3 миллиона долларов в рамках бюджета на помощь Украине для поставки 30 мая 2024 года. Согласно изданию, американская армия заключила контракт на 522 миллиона долларов с известным оборонным предприятием Northrop Grumman и более маленькой фирмой Global Military Products. "Но... большая часть средств, 402 миллиона долларов, были выделены Global Military Products... Снаряды... из Болгарии", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что поставки, предположительно, должны были начаться в марте. Они уже запланированы и на следующий год. По информации издания, у фирмы также есть второй контракт на 232 миллиона долларов на натовские снаряды, однако неясно, для кого они предназначаются. По мнению экспертов, за 402 миллиона долларов можно приобрести порядка 800 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, однако с учетом сопутствующих услуг стоимость одного снаряда может быть выше. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230714/kassetnyesnaryady-1884301574.html
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украина, сергей лавров, нато, northrop grumman, россия, сша
Украина, Сергей Лавров, НАТО, Northrop Grumman, Россия, США
СМИ: США предоставили местной фирме средства на поставку Киеву снарядов

Defense One: США передали местной фирме средства на поставку Киеву снарядов из Болгарии

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Американская фирма Global Military Products получила от армии США 402 миллиона долларов на поставку Украине снарядов натовского калибра 155 миллиметров из Болгарии, сообщает издание Defense One со ссылкой на данные о закупках.
Ранее министерство обороны США заключило контракт с Global Military Products на закупку и поставку систем противовоздушной обороны Gepard на сумму 118,3 миллиона долларов в рамках бюджета на помощь Украине для поставки 30 мая 2024 года.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
СМИ: Пентагон считает, что кассетные снаряды не сразу помогут ВСУ
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Согласно изданию, американская армия заключила контракт на 522 миллиона долларов с известным оборонным предприятием Northrop Grumman и более маленькой фирмой Global Military Products.
"Но... большая часть средств, 402 миллиона долларов, были выделены Global Military Products... Снаряды... из Болгарии", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что поставки, предположительно, должны были начаться в марте. Они уже запланированы и на следующий год.
По информации издания, у фирмы также есть второй контракт на 232 миллиона долларов на натовские снаряды, однако неясно, для кого они предназначаются.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Украина получила кассетные снаряды не только от США, заявили в Пентагоне
Вчера, 03:24
По мнению экспертов, за 402 миллиона долларов можно приобрести порядка 800 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, однако с учетом сопутствующих услуг стоимость одного снаряда может быть выше.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
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УкраинаСергей ЛавровНАТОNorthrop GrummanРоссияСША
 
 
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