Молдавия: ЕС и США нужно повысить статус в переговорах по Приднестровью
Серебрян выступил за повышение статуса Евросоюза и США в переговорах по Приднестровью
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Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Олег Серебрян считает, что Евросоюзу и США нужно повысить статус в переговорном процессе по Приднестровью.
"Переговорный формат должен быть пересмотрен, чтобы у ЕС был другой статус. И у США должен быть аналогичный статус, а именно статус посредника, а не наблюдателя. Но пока Киев и Москва не достигли соглашения, говорить о переговорах мы не можем", - сказал Серебрян в пятницу вечером в эфире телеканала TVR Молдова, который финансируется правительством Румынии.
Вице-премьер также отметил, что вывод российских войск и вооружений из Приднестровья обеспечить сейчас нереально, так как переговоры с Москвой Кишинев сейчас вести не может.
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"Западные партнеры нас спрашивают: вы же не можете обсуждать с ОБСЕ или ЕС вывод российских войск или вооружений (из Приднестровья), для этого нужна Россия. Но как мы сейчас будем обсуждать это с Россией, это... невозможно", - сказал Серебрян, ссылаясь на военную спецоперацию на Украине.
Он дал понять, что у Кишинева пока нет представлений, какие будут складываться обстоятельства после конфликта на Украине. При этом Серебрян призвал аудиторию и политиков воздержаться от скоропалительных выводов по ситуации на Украине и поиска форматов переговоров без участия Москвы вообще.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.