https://ria.ru/20230714/dezinformatsiya-1884310574.html

Шульгин: на сессии в ОЗХО обвинили Россию в "дезинформации" против Украины

Шульгин: на сессии в ОЗХО обвинили Россию в "дезинформации" против Украины - РИА Новости, 14.07.2023

Шульгин: на сессии в ОЗХО обвинили Россию в "дезинформации" против Украины

Евроатлантисты на сессии Исполсовета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вновь обвинили Россию в якобы развернутой в Гааге дезинформационной... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T23:47

2023-07-14T23:47

2023-07-14T23:47

в мире

россия

александр шульгин

организация по запрещению химического оружия

bild

гаага

украина

алексей навальный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153328/62/1533286200_0:559:4158:2898_1920x0_80_0_0_63060de87767de1fad3d8aaf95c22982.jpg

ГААГА, 14 июл - РИА Новости. Евроатлантисты на сессии Исполсовета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вновь обвинили Россию в якобы развернутой в Гааге дезинформационной кампании против Украины и готовности РФ применить химоружие, им был дан отпор, сообщил РИА Новости российский посол в Нидерландах, постпред РФ при организации Александр Шульгин. В Гааге 10-14 июля прошла 103-я сессия Исполнительного совета ОЗХО. "Евроатлантисты вновь воспользовались этой сугубо технической международной площадкой для нагнетания антироссийской и антисирийской истерии. Они в очередной раз выдвигали уже набившие всем оскомину обвинения по "делу Скрипалей" и мнимому "отравлению" Алексея Навального, якобы развернутой нами в Гааге дезинформационной кампании против Украины, а также готовности применить в ходе боевых действий химоружие. Дали отпор нашим недоброжелателям" , - сообщил Шульгин. Российская делегация, по его словам, напомнила, что часть предупреждений Москвы, основанных на выверенных данных Минобороны России о готовящихся украинскими националистами химических провокациях, сбылась (инциденты в городах Сумы и Северодонецк). "Привели свежий пример с подрывом 5 июня аммиакопровода "Тольятти-Одесса" украинской диверсионно-разведывательной группой. Сослались в этой связи отчет министерства обороны ФРГ, фрагменты которого попали в распоряжении немецкого издания "Bild", - сказал дипломат. Шульгин добавил, что аналогичным образом обстояли дела на сессии ОЗХО и с сирийским "химическим досье".

https://ria.ru/20230626/dezinformatsiya-1880446777.html

https://ria.ru/20230708/siriya-1883019381.html

россия

гаага

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, bild, гаага, украина, алексей навальный