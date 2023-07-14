Шульгин: на сессии в ОЗХО обвинили Россию в "дезинформации" против Украины
Шульгин: евроатлантисты в ОЗХО обвинили Россию в дезинформационной кампании против Украины
© AP Photo / Peter DejongПостоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин
© AP Photo / Peter Dejong
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин. Архивное фото
ГААГА, 14 июл - РИА Новости. Евроатлантисты на сессии Исполсовета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вновь обвинили Россию в якобы развернутой в Гааге дезинформационной кампании против Украины и готовности РФ применить химоружие, им был дан отпор, сообщил РИА Новости российский посол в Нидерландах, постпред РФ при организации Александр Шульгин.
В Гааге 10-14 июля прошла 103-я сессия Исполнительного совета ОЗХО.
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"Евроатлантисты вновь воспользовались этой сугубо технической международной площадкой для нагнетания антироссийской и антисирийской истерии. Они в очередной раз выдвигали уже набившие всем оскомину обвинения по "делу Скрипалей" и мнимому "отравлению" Алексея Навального, якобы развернутой нами в Гааге дезинформационной кампании против Украины, а также готовности применить в ходе боевых действий химоружие. Дали отпор нашим недоброжелателям" , - сообщил Шульгин.
Российская делегация, по его словам, напомнила, что часть предупреждений Москвы, основанных на выверенных данных Минобороны России о готовящихся украинскими националистами химических провокациях, сбылась (инциденты в городах Сумы и Северодонецк).
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"Привели свежий пример с подрывом 5 июня аммиакопровода "Тольятти-Одесса" украинской диверсионно-разведывательной группой. Сослались в этой связи отчет министерства обороны ФРГ, фрагменты которого попали в распоряжении немецкого издания "Bild", - сказал дипломат.
Шульгин добавил, что аналогичным образом обстояли дела на сессии ОЗХО и с сирийским "химическим досье".