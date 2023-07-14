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Шульгин: на сессии в ОЗХО обвинили Россию в "дезинформации" против Украины - РИА Новости, 14.07.2023
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23:47 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/dezinformatsiya-1884310574.html
Шульгин: на сессии в ОЗХО обвинили Россию в "дезинформации" против Украины
Шульгин: на сессии в ОЗХО обвинили Россию в "дезинформации" против Украины - РИА Новости, 14.07.2023
Шульгин: на сессии в ОЗХО обвинили Россию в "дезинформации" против Украины
Евроатлантисты на сессии Исполсовета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вновь обвинили Россию в якобы развернутой в Гааге дезинформационной... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T23:47
2023-07-14T23:47
в мире
россия
александр шульгин
организация по запрещению химического оружия
bild
гаага
украина
алексей навальный
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ГААГА, 14 июл - РИА Новости. Евроатлантисты на сессии Исполсовета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вновь обвинили Россию в якобы развернутой в Гааге дезинформационной кампании против Украины и готовности РФ применить химоружие, им был дан отпор, сообщил РИА Новости российский посол в Нидерландах, постпред РФ при организации Александр Шульгин. В Гааге 10-14 июля прошла 103-я сессия Исполнительного совета ОЗХО. "Евроатлантисты вновь воспользовались этой сугубо технической международной площадкой для нагнетания антироссийской и антисирийской истерии. Они в очередной раз выдвигали уже набившие всем оскомину обвинения по "делу Скрипалей" и мнимому "отравлению" Алексея Навального, якобы развернутой нами в Гааге дезинформационной кампании против Украины, а также готовности применить в ходе боевых действий химоружие. Дали отпор нашим недоброжелателям" , - сообщил Шульгин. Российская делегация, по его словам, напомнила, что часть предупреждений Москвы, основанных на выверенных данных Минобороны России о готовящихся украинскими националистами химических провокациях, сбылась (инциденты в городах Сумы и Северодонецк). "Привели свежий пример с подрывом 5 июня аммиакопровода "Тольятти-Одесса" украинской диверсионно-разведывательной группой. Сослались в этой связи отчет министерства обороны ФРГ, фрагменты которого попали в распоряжении немецкого издания "Bild", - сказал дипломат. Шульгин добавил, что аналогичным образом обстояли дела на сессии ОЗХО и с сирийским "химическим досье".
https://ria.ru/20230626/dezinformatsiya-1880446777.html
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в мире, россия, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, bild, гаага, украина, алексей навальный
В мире, Россия, Александр Шульгин, Организация по запрещению химического оружия, Bild, Гаага, Украина, Алексей Навальный
Шульгин: на сессии в ОЗХО обвинили Россию в "дезинформации" против Украины

Шульгин: евроатлантисты в ОЗХО обвинили Россию в дезинформационной кампании против Украины

© AP Photo / Peter DejongПостоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин. Архивное фото
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ГААГА, 14 июл - РИА Новости. Евроатлантисты на сессии Исполсовета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вновь обвинили Россию в якобы развернутой в Гааге дезинформационной кампании против Украины и готовности РФ применить химоружие, им был дан отпор, сообщил РИА Новости российский посол в Нидерландах, постпред РФ при организации Александр Шульгин.
В Гааге 10-14 июля прошла 103-я сессия Исполнительного совета ОЗХО.
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Сальдо предупредил об усилении потока дезинформации со стороны Украины
26 июня, 12:46
«
"Евроатлантисты вновь воспользовались этой сугубо технической международной площадкой для нагнетания антироссийской и антисирийской истерии. Они в очередной раз выдвигали уже набившие всем оскомину обвинения по "делу Скрипалей" и мнимому "отравлению" Алексея Навального, якобы развернутой нами в Гааге дезинформационной кампании против Украины, а также готовности применить в ходе боевых действий химоружие. Дали отпор нашим недоброжелателям" , - сообщил Шульгин.
Российская делегация, по его словам, напомнила, что часть предупреждений Москвы, основанных на выверенных данных Минобороны России о готовящихся украинскими националистами химических провокациях, сбылась (инциденты в городах Сумы и Северодонецк).
«
"Привели свежий пример с подрывом 5 июня аммиакопровода "Тольятти-Одесса" украинской диверсионно-разведывательной группой. Сослались в этой связи отчет министерства обороны ФРГ, фрагменты которого попали в распоряжении немецкого издания "Bild", - сказал дипломат.
Шульгин добавил, что аналогичным образом обстояли дела на сессии ОЗХО и с сирийским "химическим досье".
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В миреРоссияАлександр ШульгинОрганизация по запрещению химического оружияBildГаагаУкраинаАлексей Навальный
 
 
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