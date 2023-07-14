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Суд арестовал бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова за взятки - РИА Новости, 14.07.2023
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22:46 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/grekov-1884306878.html
Суд арестовал бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова за взятки
Суд арестовал бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова за взятки - РИА Новости, 14.07.2023
Суд арестовал бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова за взятки
Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, по версии следствия, получал взятки за содействие в заключении государственных контрактов на поставки... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T22:46
2023-07-14T22:46
рязанская область
следственный комитет россии (ск рф)
рязань
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РЯЗАНЬ, 14 июл – РИА Новости. Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, по версии следствия, получал взятки за содействие в заключении государственных контрактов на поставки медицинского оборудования, сообщило СУ СК по региону в своем телеграм-канале. Советский районный суд Рязани в пятницу заключил Грекова, обвиняемого по делу о получении взятки, под стражу на два месяца. "По данным следствия, в 2018-2021 годах обвиняемый получал от руководителей коммерческих организаций взятки за содействие в заключении с указанными фирмами государственных контрактов на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений Рязанской области", - рассказали в ведомстве.Ведомство отмечает, что 11 июля в рамках расследования этого же дела судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему члену Совета Федерации от Рязанской области Ирине Петиной, которой также инкриминируется получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствием принимаются меры к выявлению имущества обвиняемых с целью наложения на него ареста и обеспечения возмещения ущерба, причиненного региональному бюджету, подчеркивается в сообщении. Греков работал в должности вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017-2021 годах. Его персона привлекла внимание СМИ после того, как в декабре 2020 года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Рязани попросила присвоить ему звание Героя России, утверждая, что он якобы спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе. Подтверждения этой информации не появилось. Пост вице-губернатора Греков покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Николай Любимов, являвшийся тогда губернатором Рязанской области, заявлял, что Греков ушел сам и не был уволен по какой-либо порочащей статье. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости.
https://ria.ru/20230705/krym-1882303866.html
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рязанская область, следственный комитет россии (ск рф), рязань
Рязанская область, Следственный комитет России (СК РФ), Рязань
Суд арестовал бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова за взятки

Суд арестовал бывшего рязанского вице-губернатора Грекова по делу о получении взятки

© Фото : МЧС РоссииИгорь Греков
Игорь Греков - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Фото : МЧС России
Игорь Греков . Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 14 июл – РИА Новости. Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, по версии следствия, получал взятки за содействие в заключении государственных контрактов на поставки медицинского оборудования, сообщило СУ СК по региону в своем телеграм-канале.
Советский районный суд Рязани в пятницу заключил Грекова, обвиняемого по делу о получении взятки, под стражу на два месяца.
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"По данным следствия, в 2018-2021 годах обвиняемый получал от руководителей коммерческих организаций взятки за содействие в заключении с указанными фирмами государственных контрактов на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений Рязанской области", - рассказали в ведомстве.
Ведомство отмечает, что 11 июля в рамках расследования этого же дела судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему члену Совета Федерации от Рязанской области Ирине Петиной, которой также инкриминируется получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Следствием принимаются меры к выявлению имущества обвиняемых с целью наложения на него ареста и обеспечения возмещения ущерба, причиненного региональному бюджету, подчеркивается в сообщении.
Греков работал в должности вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017-2021 годах. Его персона привлекла внимание СМИ после того, как в декабре 2020 года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Рязани попросила присвоить ему звание Героя России, утверждая, что он якобы спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе. Подтверждения этой информации не появилось.
Пост вице-губернатора Греков покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Николай Любимов, являвшийся тогда губернатором Рязанской области, заявлял, что Греков ушел сам и не был уволен по какой-либо порочащей статье. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости.
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