Суд арестовал бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова за взятки
Суд арестовал бывшего рязанского вице-губернатора Грекова по делу о получении взятки
Игорь Греков . Архивное фото
РЯЗАНЬ, 14 июл – РИА Новости. Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, по версии следствия, получал взятки за содействие в заключении государственных контрактов на поставки медицинского оборудования, сообщило СУ СК по региону в своем телеграм-канале.
Советский районный суд Рязани в пятницу заключил Грекова, обвиняемого по делу о получении взятки, под стражу на два месяца.
"По данным следствия, в 2018-2021 годах обвиняемый получал от руководителей коммерческих организаций взятки за содействие в заключении с указанными фирмами государственных контрактов на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений Рязанской области", - рассказали в ведомстве.
Ведомство отмечает, что 11 июля в рамках расследования этого же дела судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему члену Совета Федерации от Рязанской области Ирине Петиной, которой также инкриминируется получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Следствием принимаются меры к выявлению имущества обвиняемых с целью наложения на него ареста и обеспечения возмещения ущерба, причиненного региональному бюджету, подчеркивается в сообщении.
Греков работал в должности вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017-2021 годах. Его персона привлекла внимание СМИ после того, как в декабре 2020 года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Рязани попросила присвоить ему звание Героя России, утверждая, что он якобы спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе. Подтверждения этой информации не появилось.
Пост вице-губернатора Греков покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Николай Любимов, являвшийся тогда губернатором Рязанской области, заявлял, что Греков ушел сам и не был уволен по какой-либо порочащей статье. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости.