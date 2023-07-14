https://ria.ru/20230714/donetsk-1884309799.html
Украинские войска выпустили по Донецку 18 снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку 18 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 14.07.2023
Украинские войска выпустили по Донецку 18 снарядов натовского калибра
Украинские войска вечером в пятницу трижды обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности еще 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T23:19
2023-07-14T23:19
2023-07-14T23:19
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска вечером в пятницу трижды обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности еще 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 20.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - рассказали в представительстве.Донецк был снова обстрелян в 20.55 и 22.40, по нему выпустили еще 13 снарядов натовского калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230714/spetsoperatsiya-1884236831.html
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку 18 снарядов натовского калибра
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку 18 снарядов натовского калибра