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СМИ: сторонники шиитских формирований вышли в Багдаде на протест против США - РИА Новости, 14.07.2023
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22:52 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/protest-1884307335.html
СМИ: сторонники шиитских формирований вышли в Багдаде на протест против США
СМИ: сторонники шиитских формирований вышли в Багдаде на протест против США - РИА Новости, 14.07.2023
СМИ: сторонники шиитских формирований вышли в Багдаде на протест против США
Сотни сторонников шиитских формирований вышли в пятницу в иракской столице Багдаде на антиамериканскую акцию протеста, передает агентство Shafaq News. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T22:52
2023-07-14T22:52
в мире
сша
багдад (город)
ирак
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КАИР, 14 июл - РИА Новости. Сотни сторонников шиитских формирований вышли в пятницу в иракской столице Багдаде на антиамериканскую акцию протеста, передает агентство Shafaq News. Сообщается, что протестующие собрались возле въезда в "Зеленую зону" - особо охраняемый район, где расположены правительственные учреждения и иностранные дипмиссии. Как пишет агентство, сторонники шиитских группировок протестовали против "вмешательства американского посла во внутренние дела Ирака и угроз США ликвидировать лидеров формирований". Отмечается, что демонстранты также потребовали от иракских правительства и парламента публично заявить о позиции в отношении посольства США. Согласно сообщению агентства, в пятницу перед посольством США были усилены меры безопасности, в частности, рядом с дипмиссией разместили более трех тысяч иракских силовиков.
https://ria.ru/20230713/liviya-1884057849.html
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в мире, сша, багдад (город), ирак
В мире, США, Багдад (город), Ирак
СМИ: сторонники шиитских формирований вышли в Багдаде на протест против США

Shafaq News: сотни сторонников шиитских формирований вышли в Багдаде на протест против США

© AP Photo / Hadi MizbanАкция протеста у Республиканского дворца в Багдаде
Акция протеста у Республиканского дворца в Багдаде - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Hadi Mizban
Акция протеста у Республиканского дворца в Багдаде. Архивное фото
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КАИР, 14 июл - РИА Новости. Сотни сторонников шиитских формирований вышли в пятницу в иракской столице Багдаде на антиамериканскую акцию протеста, передает агентство Shafaq News.
Сообщается, что протестующие собрались возле въезда в "Зеленую зону" - особо охраняемый район, где расположены правительственные учреждения и иностранные дипмиссии.
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Как пишет агентство, сторонники шиитских группировок протестовали против "вмешательства американского посла во внутренние дела Ирака и угроз США ликвидировать лидеров формирований".
Отмечается, что демонстранты также потребовали от иракских правительства и парламента публично заявить о позиции в отношении посольства США.
Согласно сообщению агентства, в пятницу перед посольством США были усилены меры безопасности, в частности, рядом с дипмиссией разместили более трех тысяч иракских силовиков.
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