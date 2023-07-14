https://ria.ru/20230714/protest-1884307335.html

СМИ: сторонники шиитских формирований вышли в Багдаде на протест против США

СМИ: сторонники шиитских формирований вышли в Багдаде на протест против США - РИА Новости, 14.07.2023

СМИ: сторонники шиитских формирований вышли в Багдаде на протест против США

Сотни сторонников шиитских формирований вышли в пятницу в иракской столице Багдаде на антиамериканскую акцию протеста, передает агентство Shafaq News. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T22:52

2023-07-14T22:52

2023-07-14T22:52

в мире

сша

багдад (город)

ирак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812965554_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a51cc8b8acfcbae3211e9b4a24b6b61.jpg

КАИР, 14 июл - РИА Новости. Сотни сторонников шиитских формирований вышли в пятницу в иракской столице Багдаде на антиамериканскую акцию протеста, передает агентство Shafaq News. Сообщается, что протестующие собрались возле въезда в "Зеленую зону" - особо охраняемый район, где расположены правительственные учреждения и иностранные дипмиссии. Как пишет агентство, сторонники шиитских группировок протестовали против "вмешательства американского посла во внутренние дела Ирака и угроз США ликвидировать лидеров формирований". Отмечается, что демонстранты также потребовали от иракских правительства и парламента публично заявить о позиции в отношении посольства США. Согласно сообщению агентства, в пятницу перед посольством США были усилены меры безопасности, в частности, рядом с дипмиссией разместили более трех тысяч иракских силовиков.

https://ria.ru/20230713/liviya-1884057849.html

https://ria.ru/20230711/nato-1883489045.html

сша

багдад (город)

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, багдад (город), ирак