Основатель Megaupload и Mega рассказал о перенесенном инсульте
Основатель Megaupload и Mega рассказал о перенесенном инсульте - РИА Новости, 01.11.2025
Основатель Megaupload и Mega рассказал о перенесенном инсульте
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, сообщил, что он перенес инсульт в стволе головного мозга. РИА Новости, 01.11.2025
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, сообщил, что он перенес инсульт в стволе головного мозга.
"Я вернулся. Я перенес стволовой инсульт", - говорится в публикации Доткома в соцсети X.
В сообщении не представлены другие подробности о состоянии здоровья Доткома.
В конце ноября 2024 года Ким Дотком заявил, что перенес серьезный инсульт и восстанавливается под наблюдением специалистов. В январе 2025 года он рассказал, что у него проблемы с памятью и нарушения речи, он вынужден передвигаться на инвалидном кресле.
Немецко-финский предприниматель Ким Дотком ранее попадал в поле внимания ФБР
, в том числе был задержан по запросу бюро и обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. Сам Ким Дотком называл обвинения в свой адрес предвзятыми. США
требуют его выдачи из Новой Зеландии
, где он сейчас проживает и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции.
Файлообменник Кима Доткома megaupload.com - один из крупнейших - был закрыт в США в 2012 году. В ответ на его закрытие хакерская группировка Anonymous
на время вывела из строя сайты минюста США, ФБР и несколько ресурсов кинематографической и музыкальной индустрии, в том числе сайты компаний BMI и Universal Music.