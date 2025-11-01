Основатель Megaupload и Mega рассказал о перенесенном инсульте

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, сообщил, что он перенес инсульт в стволе головного мозга.

В конце ноября 2024 года Ким Дотком заявил, что перенес серьезный инсульт и восстанавливается под наблюдением специалистов. В январе 2025 года он рассказал, что у него проблемы с памятью и нарушения речи, он вынужден передвигаться на инвалидном кресле.