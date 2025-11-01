Рейтинг@Mail.ru
Умер британский режиссер Питер Уоткинс - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/kino-2052443984.html
Умер британский режиссер Питер Уоткинс
Умер британский режиссер Питер Уоткинс - РИА Новости, 01.11.2025
Умер британский режиссер Питер Уоткинс
Британский режиссер-документалист Питер Уоткинс, получивший премию "Оскар" за документальный фильм "Военная игра" в 1967 году, скончался в возрасте 90 лет,... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T23:17:00+03:00
2025-11-01T23:17:00+03:00
великобритания
суррей
эдвард мунк
би-би-си
происшествия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052477131_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_6079711ffc0f081ee49d215d58c3c159.jpg
великобритания
суррей
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052477131_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_1cf660b503d2cc6d1741b1fb9c1abd85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, суррей, эдвард мунк, би-би-си, происшествия, в мире
Великобритания, Суррей, Эдвард Мунк, Би-би-си, Происшествия, В мире
Умер британский режиссер Питер Уоткинс

В возрасте 90 лет умер режиссер фильма "Военная игра" Питер Уоткинс

© Фото : семейный архивРежиссер Питер Уоткинс
Режиссер Питер Уоткинс - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото : семейный архив
Режиссер Питер Уоткинс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Британский режиссер-документалист Питер Уоткинс, получивший премию "Оскар" за документальный фильм "Военная игра" в 1967 году, скончался в возрасте 90 лет, сообщает газета Guardian со ссылкой на семью режиссера.
"Питер Уоткинс, радикальный британский режиссер, получивший "Оскара" за "Военную игру", фильм про ядерную атаку на Великобританию, умер в возрасте 90 лет", - говорится в публикации газеты.
Как отмечает Guardian со ссылкой на заявление семьи режиссера, Уоткнис скончался в четверг в больнице французской коммуны Бурганёф, где он прожил 25 лет.
Издание напоминает, что режиссер родился в 1935 году в английском графстве Суррей. Он окончил Королевскую академию драматических искусств и в 1962 году устроился работать на Би-би-си. По данным газеты, у Уоткинса был конфликт с Би-би-си из-за того, что компания отказалась показывать его фильм "Военная игра", назвав его "слишком ужасающим". Режиссер также снял документальные фильмы о норвежском художнике Эдварде Мунке и о шведском публицисте Августе Стриндберге. За свою карьеру Уоткинс удостаивался премий Британской академии кинематографического и телевизионного искусства, а также был номинирован на получение золотой награды Московского международного кинофестиваля в 1977 году за фильм "Страна на закате".
 
ВеликобританияСуррейЭдвард МункБи-би-сиПроисшествияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала