Умер британский режиссер Питер Уоткинс
Умер британский режиссер Питер Уоткинс - РИА Новости, 01.11.2025
Умер британский режиссер Питер Уоткинс
2025-11-01T23:17:00+03:00
Умер британский режиссер Питер Уоткинс
В возрасте 90 лет умер режиссер фильма "Военная игра" Питер Уоткинс
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Британский режиссер-документалист Питер Уоткинс, получивший премию "Оскар" за документальный фильм "Военная игра" в 1967 году, скончался в возрасте 90 лет, сообщает газета Guardian со ссылкой на семью режиссера.
"Питер Уоткинс, радикальный британский режиссер, получивший "Оскара" за "Военную игру", фильм про ядерную атаку на Великобританию
, умер в возрасте 90 лет", - говорится в публикации газеты.
Как отмечает Guardian со ссылкой на заявление семьи режиссера, Уоткнис скончался в четверг в больнице французской коммуны Бурганёф, где он прожил 25 лет.
Издание напоминает, что режиссер родился в 1935 году в английском графстве Суррей
. Он окончил Королевскую академию драматических искусств и в 1962 году устроился работать на Би-би-си
. По данным газеты, у Уоткинса был конфликт с Би-би-си из-за того, что компания отказалась показывать его фильм "Военная игра", назвав его "слишком ужасающим". Режиссер также снял документальные фильмы о норвежском художнике Эдварде Мунке
и о шведском публицисте Августе Стриндберге. За свою карьеру Уоткинс удостаивался премий Британской академии кинематографического и телевизионного искусства, а также был номинирован на получение золотой награды Московского международного кинофестиваля в 1977 году за фильм "Страна на закате".