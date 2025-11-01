Умер британский режиссер Питер Уоткинс

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Британский режиссер-документалист Питер Уоткинс, получивший премию "Оскар" за документальный фильм "Военная игра" в 1967 году, скончался в возрасте 90 лет, сообщает газета Guardian со ссылкой на семью режиссера.

Как отмечает Guardian со ссылкой на заявление семьи режиссера, Уоткнис скончался в четверг в больнице французской коммуны Бурганёф, где он прожил 25 лет.