Рейтинг@Mail.ru
Врачи рассказали о состоянии детей, отравившихся в Дагестане - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 01.11.2025 (обновлено: 23:52 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/dagestan-2052445861.html
Врачи рассказали о состоянии детей, отравившихся в Дагестане
Врачи рассказали о состоянии детей, отравившихся в Дагестане - РИА Новости, 01.11.2025
Врачи рассказали о состоянии детей, отравившихся в Дагестане
Дети, госпитализированные с кишечной инфекцией в Казбековском районе Дагестана, чувствуют себя хорошо, врачи отмечают положительную динамику течения болезни,... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T23:51:00+03:00
2025-11-01T23:52:00+03:00
здоровье - общество
республика дагестан
казбековский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050128400_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_4cd0a8143ead9fe29471222afb2bb2c5.jpg
https://ria.ru/20251027/buryatiya-2050820528.html
республика дагестан
казбековский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050128400_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_65251b08245ba21b21b60f4477927913.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, республика дагестан, казбековский район
Здоровье - Общество, Республика Дагестан, Казбековский район
Врачи рассказали о состоянии детей, отравившихся в Дагестане

Дети, госпитализированные с кишечной инфекцией в Дагестане, чувствуют себя лучше

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи
Сотрудник скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудник скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 1 ноя - РИА Новости. Дети, госпитализированные с кишечной инфекцией в Казбековском районе Дагестана, чувствуют себя хорошо, врачи отмечают положительную динамику течения болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.
Ранее в администрации Казбековского района сообщили, что в центральную районную больницу с симптомами острой кишечной инфекции (ОКИ) госпитализировали шесть детей дошкольного и школьного возраста, еще четверо больных детей на амбулаторном лечении. Все заболевшие - жители селения Дылым. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Прокуратура республики организовала проверку.
"Сегодня под вечер глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев вместе с Наби Кураевым, первым заместителем министра здравоохранения Дагестана, навестили маленьких пациентов инфекционного отделения Казбековской ЦРБ. Детишки чувствуют себя хорошо, врачи и родители отмечают положительную динамику течения ОКИ на фоне проводимой симптоматической и антивирусной терапии", - рассказали в администрации.
Отмечается, что по состоянию на вечер субботы новых поступлений в больницу нет.
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова во время обхода в инфекционной больнице в связи со вспышкой острой кишечной инфекции и сальмонеллезом - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Бурятии 20 человек находятся в больнице после отравления готовой едой
27 октября, 09:03
 
Здоровье - ОбществоРеспублика ДагестанКазбековский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала