Врачи рассказали о состоянии детей, отравившихся в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 1 ноя - РИА Новости. Дети, госпитализированные с кишечной инфекцией в Казбековском районе Дагестана, чувствуют себя хорошо, врачи отмечают положительную динамику течения болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.
Ранее в администрации Казбековского района сообщили, что в центральную районную больницу с симптомами острой кишечной инфекции (ОКИ) госпитализировали шесть детей дошкольного и школьного возраста, еще четверо больных детей на амбулаторном лечении. Все заболевшие - жители селения Дылым. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Прокуратура республики организовала проверку.
"Сегодня под вечер глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев вместе с Наби Кураевым, первым заместителем министра здравоохранения Дагестана, навестили маленьких пациентов инфекционного отделения Казбековской ЦРБ. Детишки чувствуют себя хорошо, врачи и родители отмечают положительную динамику течения ОКИ на фоне проводимой симптоматической и антивирусной терапии", - рассказали в администрации.
Отмечается, что по состоянию на вечер субботы новых поступлений в больницу нет.