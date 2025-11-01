Врачи рассказали о состоянии детей, отравившихся в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 1 ноя - РИА Новости. Дети, госпитализированные с кишечной инфекцией в Казбековском районе Дагестана, чувствуют себя хорошо, врачи отмечают положительную динамику течения болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.