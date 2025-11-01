https://ria.ru/20251101/roman-2052445274.html
В Союзе писателей России представили графический роман о Сталине
В Союзе писателей России представили графический роман о Сталине - РИА Новости, 01.11.2025
В Союзе писателей России представили графический роман о Сталине
Графический роман Святослава Рыбаса и Екатерины Рыбас "Сталин. Двадцать уроков" презентовали в Союзе писателей России (СПР), сообщила пресс-служба организации. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T23:35:00+03:00
2025-11-01T23:35:00+03:00
2025-11-01T23:35:00+03:00
культура
россия
иосиф сталин (джугашвили)
общество
союз писателей россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009355484_0:279:2048:1431_1920x0_80_0_0_c36139ece8c8e768d29ab7b2759c714e.jpg
https://ria.ru/20250518/stalin-2017712261.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009355484_0:202:2048:1738_1920x0_80_0_0_97cc7908744a1893d2b47708902e636b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иосиф сталин (джугашвили), общество, союз писателей россии
Культура, Россия, Иосиф Сталин (Джугашвили), Общество, Союз писателей России
В Союзе писателей России представили графический роман о Сталине
В Союзе писателей России представили графический роман «Сталин. Двадцать уроков»
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Графический роман Святослава Рыбаса и Екатерины Рыбас "Сталин. Двадцать уроков" презентовали в Союзе писателей России (СПР), сообщила пресс-служба организации.
«
"В Шолоховском зале Союза писателей России прошла презентация графического романа Святослава Рыбаса и Екатерины Рыбас — "Сталин. Двадцать уроков". Книгу представил автор – прозаик, драматург, биограф, общественный деятель, член правления СПР Святослав Рыбас", - говорится в сообщении на сайте СПР.
Автор рассказал гостям презентации историю создания пяти книжек-комиксов, которые он назвал по-своему — историксы: "Невский, Иван III Великий, Иван IV Грозный", "Петр Великий", "Столыпин. Миссия имперского героя", "Галлиполи" и "Сталин. Двадцать уроков".
"Когда я уже стал дедом, задумался: как же мне получится передать знания моим внукам и другим детям? Ведь школа не всегда удовлетворит запросы детей и их родителей. Тогда мы с ребятами стали читать книги каждую неделю, а затем обсуждать их. В тот момент меня и осенила идея создать графическую историю России. Мои историксы", - цитирует его пресс-служба СПР.
Книга "Сталин. Двадцать уроков" представлена в недавно открытой Книжной лавке писателей на Комсомольском проспекте, 13.