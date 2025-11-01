https://ria.ru/20251101/nikishin-2052444903.html
Никишин забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ
Никишин забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Никишин забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ
"Бостон Брюинз" дома обыграл "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 01.11.2025
хоккей
спорт
александр никишин
виктор арвидссон
бостон брюинз
каролина харрикейнз
национальная хоккейная лига (нхл)
Никишин забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ
Никишин забросил шайбу за "Каролину" в матче с "Бостоном"