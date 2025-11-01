Рейтинг@Mail.ru
Никишин забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:31 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/nikishin-2052444903.html
Никишин забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ
Никишин забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Никишин забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ
"Бостон Брюинз" дома обыграл "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T23:31:00+03:00
2025-11-01T23:31:00+03:00
хоккей
спорт
александр никишин
виктор арвидссон
бостон брюинз
каролина харрикейнз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017245493_0:127:1623:1039_1920x0_80_0_0_bba485f2d11a7b39bb25b20904e60614.jpg
/20251101/sport-2052428355.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017245493_0:0:1623:1218_1920x0_80_0_0_02c107cb2b760f2a9710583f53b019e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр никишин, виктор арвидссон, бостон брюинз, каролина харрикейнз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Александр Никишин, Виктор Арвидссон, Бостон Брюинз, Каролина Харрикейнз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Никишин забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

Никишин забросил шайбу за "Каролину" в матче с "Бостоном"

© Фото : x.com/nhlХоккеист "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин
Хоккеист Каролины Харрикейнз Александр Никишин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото : x.com/nhl
Читать в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Бостон Брюинз" дома обыграл "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Бостоне завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Кейси Миттельштадт (42-я минута) и Виктор Арвидссон (46). У "Каролины" отличился российский защитник Александр Никишин (58).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
01 ноября 2025 • начало в 20:00
Завершен
Бостон
2 : 1
Каролина
41:27 • Кейси Миттельштадт
(Чарли Макэвой, Павел Заха)
45:05 • Виктор Арвидссон
(Кейси Миттельштадт, Чарли Макэвой)
57:11 • Александр Никишин
(Марк Янковски, Джордан Мартинук)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На счету Никишина 6 очков (2 гола + 4 передачи) в 11 матчах текущего сезона НХЛ.
"Бостон", набрав 14 очков, занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Каролина" с 14 баллами располагается на третьей строчке в Столичном дивизионе.
Хоккеисты Вегас Голден Найтс Сергей Барбашев и Джек Айкел - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Названа первая звезда октября в НХЛ
1 ноября, 21:24
 
ХоккейСпортАлександр НикишинВиктор АрвидссонБостон БрюинзКаролина ХаррикейнзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала