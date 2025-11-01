Никишин забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Бостон Брюинз" дома обыграл "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Бостон", набрав 14 очков, занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Каролина" с 14 баллами располагается на третьей строчке в Столичном дивизионе.