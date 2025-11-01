Трамп назвал телеведущего Сэта Майерса чокнутым

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал чокнутым телеведущего Сэта Майерса, эфир которого посмотрел накануне, и допустил, что его позиция отрицания действующей власти незаконна.
"Сэт Майер, телеканал NBC, возможно, самый лишенный таланта человек, который работает на ТВ в истории. Я смотрел его шоу позапрошлой ночью впервые за годы. Он бесконечно говорил об электрических катапультах на авианосцах, на которые я жалуюсь, потому что они дороже и не так эффективны, как паровые. Он все говорил и говорил, по-настоящему чокнутый и невменяемый", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп возмутился, что такой человек работает на телевидении, назвав его пустой тратой бюджетов.
"Ни таланта, ни рейтинга, полностью против Трампа, что, наверное, незаконно", - заявил президент США.
