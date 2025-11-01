Трамп назвал телеведущего Сэта Майерса чокнутым

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал чокнутым телеведущего Сэта Майерса, эфир которого посмотрел накануне, и допустил, что его позиция отрицания действующей власти незаконна.

Трамп возмутился, что такой человек работает на телевидении, назвав его пустой тратой бюджетов.