В Турции иностранные туристы пострадали при столкновении джипов для сафари - РИА Новости, 01.11.2025
23:16 01.11.2025
В Турции иностранные туристы пострадали при столкновении джипов для сафари
В Турции иностранные туристы пострадали при столкновении джипов для сафари
Два джипа для сафари столкнулись в турецком поселке Манавгат в провинции Анталья, пострадали десять иностранных туристов, передает в субботу агентство IHA. РИА Новости, 01.11.2025
В Турции иностранные туристы пострадали при столкновении джипов для сафари

IHA: в Анталье столкнулись два джипа для сафари, пострадали десять туристов

СТАМБУЛ, 1 ноя – РИА Новости. Два джипа для сафари столкнулись в турецком поселке Манавгат в провинции Анталья, пострадали десять иностранных туристов, передает в субботу агентство IHA.
«
"Два джипа для сафари столкнулись в районе Сарылар около 10.00 мск. Один из джипов от удара перевернулся, ранения получили водитель Ахмет Коркутальп и 10 иностранных туристов – четверо шведов, четверо британцев и два поляка", - пишет агентство.
Пострадавшие госпитализированы в больницы Манавгата.
