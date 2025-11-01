https://ria.ru/20251101/turtsija-2052443823.html
В Турции иностранные туристы пострадали при столкновении джипов для сафари
В Турции иностранные туристы пострадали при столкновении джипов для сафари - РИА Новости, 01.11.2025
В Турции иностранные туристы пострадали при столкновении джипов для сафари
Два джипа для сафари столкнулись в турецком поселке Манавгат в провинции Анталья, пострадали десять иностранных туристов, передает в субботу агентство IHA. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T23:16:00+03:00
2025-11-01T23:16:00+03:00
2025-11-01T23:16:00+03:00
анталья (провинция)
в мире
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_494ecebdb9e3c7db3fe42b7d56871b0e.jpg
https://ria.ru/20250923/dtp-2043699803.html
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_57:0:1834:1333_1920x0_80_0_0_aeef15215b762387273e1594c72f33ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), в мире, турция
Анталья (провинция), В мире, Турция
В Турции иностранные туристы пострадали при столкновении джипов для сафари
IHA: в Анталье столкнулись два джипа для сафари, пострадали десять туристов