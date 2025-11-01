В Турции иностранные туристы пострадали при столкновении джипов для сафари

«

"Два джипа для сафари столкнулись в районе Сарылар около 10.00 мск. Один из джипов от удара перевернулся, ранения получили водитель Ахмет Коркутальп и 10 иностранных туристов – четверо шведов, четверо британцев и два поляка", - пишет агентство.