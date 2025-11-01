Один из лидеров "Зенита" не сыграет до конца года

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Капитан петербургского футбольного клуба "Зенит" бразилец Дуглас Сантос сообщил, что пропустит концовку календарного года из-за травмы плеча.
"На прошлой неделе во время тренировки я получил травму плеча. Слава богу, операция не понадобится, мы решили провести интенсивный курс физиотерапии. Но, к сожалению, скорее всего, мне придется пропустить оставшуюся часть календарного года. Я вернусь еще сильнее и постараюсь достичь всех целей, поставленных на 2026 год", - сказал Дуглас Сантос, которого цитирует Telegram-канал "Зенита".
Дугласу Сантосу 31 год, он выступает за "Зенит" с 2019 года и стал с командой пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и пятикратным - Суперкубка страны. На его счету 231 матч и девять голов за "сине-бело-голубых". В активе игрока также три матча за сборную Бразилии.
