Один из лидеров "Зенита" не сыграет до конца года - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
23:57 01.11.2025
Один из лидеров "Зенита" не сыграет до конца года
Один из лидеров "Зенита" не сыграет до конца года
Капитан петербургского футбольного клуба "Зенит" бразилец Дуглас Сантос сообщил, что пропустит концовку календарного года из-за травмы плеча.
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Капитан петербургского футбольного клуба "Зенит" бразилец Дуглас Сантос сообщил, что пропустит концовку календарного года из-за травмы плеча.
"На прошлой неделе во время тренировки я получил травму плеча. Слава богу, операция не понадобится, мы решили провести интенсивный курс физиотерапии. Но, к сожалению, скорее всего, мне придется пропустить оставшуюся часть календарного года. Я вернусь еще сильнее и постараюсь достичь всех целей, поставленных на 2026 год", - сказал Дуглас Сантос, которого цитирует Telegram-канал "Зенита".
Дугласу Сантосу 31 год, он выступает за "Зенит" с 2019 года и стал с командой пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и пятикратным - Суперкубка страны. На его счету 231 матч и девять голов за "сине-бело-голубых". В активе игрока также три матча за сборную Бразилии.
В "Нижнем Новгороде" озвучили план по сохранению места в РПЛ
1 ноября, 12:45
 
