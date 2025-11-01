В США зафиксировали рекордную задержку рейсов из-за шатдауна

"Более половины - 64,8% - вчерашних задержек рейсов произошли из-за неполадок в работе диспетчерских пунктов. Это рекорд для этого шатдауна. Сенатор Чак Шумер и Хаким Джеффрис должны положить конец захвату нашего правительства и нашего неба. Демократы, сядьте за стол (переговоров - ред.). Откройте правительство сейчас же", - говорится в сообщении в соцсети X Даффи.

Министр транспорта США Шон Даффи в четверг предупредил, что в случае продолжения шатдауна в стране воздушное сообщение может оказаться в катастрофической ситуации, так как в ноябре люди будут путешествовать больше. Из-за того, что авиадиспетчеры сейчас не получают зарплату, они могут перестать выходить на работу, что приведет к массовым задержкам в авиасообщении, отметил он.