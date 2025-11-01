В аэропортах Краснодара и Сочи ввели временные ограничения

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Краснодара и Сочи, сообщила Росавиация.

Как пояснили в ведомстве, такие меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов.