https://ria.ru/20251101/samolet-2052446348.html
В аэропортах Краснодара и Сочи ввели временные ограничения
В аэропортах Краснодара и Сочи ввели временные ограничения - РИА Новости, 02.11.2025
В аэропортах Краснодара и Сочи ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Краснодара и Сочи, сообщила Росавиация. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-01T23:51:00+03:00
2025-11-01T23:51:00+03:00
2025-11-02T00:36:00+03:00
краснодар
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71818/87/718188759_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_17261cef879e68d2748d514358d7138c.jpg
https://ria.ru/20251101/yuristy-2052232639.html
краснодар
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71818/87/718188759_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_5e22ae1eb52145f7d095a2c46c978c66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Краснодар, Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Краснодара и Сочи ввели временные ограничения
В Краснодаре и Сочи ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Краснодара и Сочи, сообщила Росавиация.
Как пояснили в ведомстве, такие меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов.
Украинские боевики ежедневно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Российские военные в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.