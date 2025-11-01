Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Краснодара и Сочи ввели временные ограничения
23:51 01.11.2025 (обновлено: 00:36 02.11.2025)
В аэропортах Краснодара и Сочи ввели временные ограничения
В аэропортах Краснодара и Сочи ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Краснодара и Сочи, сообщила Росавиация. РИА Новости, 02.11.2025
Краснодар, Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Краснодара и Сочи ввели временные ограничения

В Краснодаре и Сочи ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Краснодара и Сочи, сообщила Росавиация.
Как пояснили в ведомстве, такие меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов.
Украинские боевики ежедневно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Российские военные в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
