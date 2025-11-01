Рейтинг@Mail.ru
Пожар произошел в заброшенном здании в Дагестане - РИА Новости, 01.11.2025
23:40 01.11.2025
Пожар произошел в заброшенном здании в Дагестане
Заброшенное здание сгорело в Кизлярском районе Дагестана, площадь пожара составила 1200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике. РИА Новости, 01.11.2025
происшествия
республика дагестан
кизлярский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
кизлярский район
россия
2025
МАХАЧКАЛА, 1 ноя - РИА Новости. Заброшенное здание сгорело в Кизлярском районе Дагестана, площадь пожара составила 1200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
"В населенном пункте Большезадоевское Кизлярского района загорелось заброшенное здание. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, никто не пострадал, рассказали в ведомстве.
Пожар на острове Недоразумения под Магаданом - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Пожар на острове Недоразумения не смогли оперативно потушить
30 октября, 08:49
 
