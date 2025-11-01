https://ria.ru/20251101/pozhar-2052444270.html
Пожар произошел в заброшенном здании в Дагестане
Заброшенное здание сгорело в Кизлярском районе Дагестана, площадь пожара составила 1200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике. РИА Новости, 01.11.2025
