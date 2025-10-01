Глава ЕК заявила, что Евросоюз меняет подход к санкциям против России

БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального европейского саммита в Дании заявила, что ЕС при подготовке очередного 19-го пакета санкций против России "меняет подход от поэтапного усиления давления к жестким мерам".

После принятия 18-го пакета под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более 2,4 тысячи физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.