Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК заявила, что Евросоюз меняет подход к санкциям против России - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:42 01.10.2025 (обновлено: 09:12 02.10.2025)
https://ria.ru/20251001/evrosoyuz-2045742782.html
Глава ЕК заявила, что Евросоюз меняет подход к санкциям против России
Глава ЕК заявила, что Евросоюз меняет подход к санкциям против России - РИА Новости, 02.10.2025
Глава ЕК заявила, что Евросоюз меняет подход к санкциям против России
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального европейского саммита в Дании заявила, что ЕС при подготовке очередного 19-го пакета... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-01T23:42:00+03:00
2025-10-02T09:12:00+03:00
в мире
россия
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792133530_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f5d002442658c404b15ab6a4913a2bd.jpg
https://ria.ru/20251001/nebenzja-2045726679.html
https://ria.ru/20251001/sanktsii-2045641757.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792133530_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_fd2bb2357d1fcc49f275dac8967b54bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Глава ЕК заявила, что Евросоюз меняет подход к санкциям против России

Фон дер Ляйен заявила о более жестком подходе ЕС к санкциям против России

© AP Photo / Olivier MatthysУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального европейского саммита в Дании заявила, что ЕС при подготовке очередного 19-го пакета санкций против России "меняет подход от поэтапного усиления давления к жестким мерам".
"Сейчас время еще больше увеличить давление на Россию. И с этой целью мы предложили новый подход к санкциям. Мы не предлагаем больше поэтапные санкции, мы предлагаем гораздо более жесткие меры в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли. И это в 19-м пакете санкций, который обсуждается прямо сейчас", - сказала глава ЕК.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Небензя предположил, почему Трамп говорит о санкциях против России
Вчера, 20:47
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 18 пакетов санкций против России.
После принятия 18-го пакета под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более 2,4 тысячи физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги стран-участниц G7 - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Bloomberg узнало о намерении G7 ужесточить антироссийские санкции
Вчера, 15:03
 
В миреРоссияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала