В МАГАТЭ объяснили перебои на ЧАЭС неполадками на подстанции
В МАГАТЭ объяснили перебои на ЧАЭС неполадками на подстанции - РИА Новости, 01.10.2025
В МАГАТЭ объяснили перебои на ЧАЭС неполадками на подстанции
Перебои в электроснабжении нового саркофага (конфайнмента) над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС связаны с неполадками на линии... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T23:29:00+03:00
2025-10-01T23:29:00+03:00
2025-10-01T23:29:00+03:00
украина
киевская область
рафаэль гросси
чернобыльская аэс
магатэ
в мире
украина
киевская область
Новости
украина, киевская область, рафаэль гросси, чернобыльская аэс, магатэ, в мире
Украина, Киевская область, Рафаэль Гросси, Чернобыльская АЭС, МАГАТЭ, В мире
В МАГАТЭ объяснили перебои на ЧАЭС неполадками на подстанции
Гросси: перебои на ЧАЭС связаны с неполадками на подстанции Славутич
ВЕНА, 1 окт - РИА Новости. Перебои в электроснабжении нового саркофага (конфайнмента) над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС связаны с неполадками на линии электропередачи с подстанции Славутич, снабжение восстановлено через два аварийных генератора, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Сегодня на Чернобыльской АЭС
на Украине
произошли скачки напряжения после потери связи с 330 кВт линией электропередачи от подстанции в Славутиче. Объект оперативно переключился на резервные линии, и электроснабжение было восстановлено", - сказал Гросси
. Его слова приводится на странице X возглавляемой им организации.
Гросси добавил, что не удалось восстановить электроснабжение нового саркофага. На данный момент этот объект снабжается электроэнергией через два аварийных дизель-генератора, добавил он.
Ранее о перебое в электроснабжении нового саркофага (конфайнмента) над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС сообщило Минэнерго Украины. В ведомстве утверждают, что чрезвычайная ситуация возникла после аварии на энергетической инфраструктуре в Киевской области
.
Крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века – авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), расположенной в 15 километрах от города Чернобыля Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года.