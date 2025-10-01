Рейтинг@Mail.ru
В МАГАТЭ объяснили перебои на ЧАЭС неполадками на подстанции - РИА Новости, 01.10.2025
23:29 01.10.2025
В МАГАТЭ объяснили перебои на ЧАЭС неполадками на подстанции
В МАГАТЭ объяснили перебои на ЧАЭС неполадками на подстанции
украина, киевская область, рафаэль гросси, чернобыльская аэс, магатэ
В МАГАТЭ объяснили перебои на ЧАЭС неполадками на подстанции

Новый безопасный конфайнмент на Чернобыльской атомной электростанции
Новый безопасный конфайнмент на Чернобыльской атомной электростанции. Архивное фото
ВЕНА, 1 окт - РИА Новости. Перебои в электроснабжении нового саркофага (конфайнмента) над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС связаны с неполадками на линии электропередачи с подстанции Славутич, снабжение восстановлено через два аварийных генератора, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Сегодня на Чернобыльской АЭС на Украине произошли скачки напряжения после потери связи с 330 кВт линией электропередачи от подстанции в Славутиче. Объект оперативно переключился на резервные линии, и электроснабжение было восстановлено", - сказал Гросси. Его слова приводится на странице X возглавляемой им организации.
Замер радиационного фона в эвакуированном после аварии на ЧАЭС городе Припять в Чернобыльской Зоне Отчуждения - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Неожиданное последствие Чернобыля: что нашли ученые в зоне отчуждения
25 сентября, 19:14
Гросси добавил, что не удалось восстановить электроснабжение нового саркофага. На данный момент этот объект снабжается электроэнергией через два аварийных дизель-генератора, добавил он.
Ранее о перебое в электроснабжении нового саркофага (конфайнмента) над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС сообщило Минэнерго Украины. В ведомстве утверждают, что чрезвычайная ситуация возникла после аварии на энергетической инфраструктуре в Киевской области.
Крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века – авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), расположенной в 15 километрах от города Чернобыля Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года.
Стела с надписью Припять 1970 на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
На Украине выявили схемы незаконного агробизнеса в зоне ЧАЭС
25 августа, 20:58
 
