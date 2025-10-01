В МАГАТЭ объяснили перебои на ЧАЭС неполадками на подстанции

ВЕНА, 1 окт - РИА Новости. Перебои в электроснабжении нового саркофага (конфайнмента) над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС связаны с неполадками на линии электропередачи с подстанции Славутич, снабжение восстановлено через два аварийных генератора, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Сегодня на Чернобыльской АЭС на Украине произошли скачки напряжения после потери связи с 330 кВт линией электропередачи от подстанции в Славутиче. Объект оперативно переключился на резервные линии, и электроснабжение было восстановлено", - сказал Гросси . Его слова приводится на странице X возглавляемой им организации.

Гросси добавил, что не удалось восстановить электроснабжение нового саркофага. На данный момент этот объект снабжается электроэнергией через два аварийных дизель-генератора, добавил он.

Ранее о перебое в электроснабжении нового саркофага (конфайнмента) над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС сообщило Минэнерго Украины. В ведомстве утверждают, что чрезвычайная ситуация возникла после аварии на энергетической инфраструктуре в Киевской области