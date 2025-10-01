Рейтинг@Mail.ru
23:45 01.10.2025
Канада покрывает действия Зеленского, заявили в посольстве России
Канада покрывает действия Зеленского, заявили в посольстве России
в мире, россия, киев, канада, владимир зеленский, марк карни, вооруженные силы украины, запорожская аэс, магатэ
В мире, Россия, Киев, Канада, Владимир Зеленский, Марк Карни, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Канада покрывает действия Зеленского, заявили в посольстве России

Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Правительство Канады во главе с премьер-министром страны Марком Карни покрывает преступные действия Владимира Зеленского в отношении Запорожской АЭС и не реагирует на удары ВСУ по инфраструктуре атомной электростанции, заявили в посольстве России в Оттаве.
"Хотели бы пояснить канадской аудитории, что происходящее – ядерное преступление in the making, а правительство Марка Карни никак не реагирует. Покрывает своего клиента маниакального террориста Зеленского", - говорится в распространенном заявлении.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Захарова оценила назначение Фриланд спецпредставителем Канады по Украине
17 сентября, 17:01
В посольстве отметили, что Зеленский своими действиями в отношении ЗАЭС "ведет дело к катастрофе с ужасающими последствиями для западной части континента и его жителей".
Кроме того, как подчеркнули в посольстве РФ, канадские СМИ цитируют исключительно украинскую версию происходящего, создавая ложное впечатление, что удары наносит Россия.
"ЗАЭС – российский ядерный объект, там находятся наши люди и нам нет смысла подвергать его опасности. Очевидно, что это – дело рук киевского режима, который намеренно на протяжении нескольких лет обстреливает из тяжелых вооружений и ударными беспилотниками АЭС, её обеспечивающую инфраструктуру и прилегающий город Энергодар", - подчеркнули в дипмиссии.
Указывается, что хотя сотрудники секретариата МАГАТЭ и находятся на станции по приглашению России, фиксируя провокации Киева в отношении ЗАЭС, однако, им, "по-видимому, не хватает смелости" прямо заявить, что в складывающейся критической ситуации, атаках по ЗАЭС и другим российским атомным электростанциям виноват исключительно Киев.
Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщала, что 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения станции из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 киловольт "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Ситуация находится под контролем. Ремонт линии "Днепровская" остается невозможным из-за обстрелов ВСУ, уточнили в пресс-службе ЗАЭС.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Канаде заявили о готовности поддержать гарантии безопасности Украине
4 сентября, 21:53
 
В миреРоссияКиевКанадаВладимир ЗеленскийМарк КарниВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
