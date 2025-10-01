ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Правительство Канады во главе с премьер-министром страны Марком Карни покрывает преступные действия Владимира Зеленского в отношении Запорожской АЭС и не реагирует на удары ВСУ по инфраструктуре атомной электростанции, заявили в посольстве России в Оттаве.

"Хотели бы пояснить канадской аудитории, что происходящее – ядерное преступление in the making, а правительство Марка Карни никак не реагирует. Покрывает своего клиента маниакального террориста Зеленского ", - говорится в распространенном заявлении.

В посольстве отметили, что Зеленский своими действиями в отношении ЗАЭС "ведет дело к катастрофе с ужасающими последствиями для западной части континента и его жителей".

Кроме того, как подчеркнули в посольстве РФ , канадские СМИ цитируют исключительно украинскую версию происходящего, создавая ложное впечатление, что удары наносит Россия.

"ЗАЭС – российский ядерный объект, там находятся наши люди и нам нет смысла подвергать его опасности. Очевидно, что это – дело рук киевского режима, который намеренно на протяжении нескольких лет обстреливает из тяжелых вооружений и ударными беспилотниками АЭС, её обеспечивающую инфраструктуру и прилегающий город Энергодар", - подчеркнули в дипмиссии.

Указывается, что хотя сотрудники секретариата МАГАТЭ и находятся на станции по приглашению России, фиксируя провокации Киева в отношении ЗАЭС, однако, им, "по-видимому, не хватает смелости" прямо заявить, что в складывающейся критической ситуации, атаках по ЗАЭС и другим российским атомным электростанциям виноват исключительно Киев.