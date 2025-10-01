В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также на севере Киевской, части Черниговской и в Сумской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве объявили в 23.49 мск. В Вышгородском районе на севере Киевской области сигнал тревоги был объявлен в 23.23 мск. На части территории Черниговской области сирены звучат с 22.57 мск, а в Сумской области - с 21.46 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18