Жители Вашингтона рассказали о возможных последствиях "шатдауна"
Жители Вашингтона рассказали о возможных последствиях "шатдауна"
Жители Вашингтона рассказали о возможных последствиях "шатдауна"
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости, Сергей Попов. Жители США на улицах Вашингтона рассказали РИА Новости, что проблемы с согласованием бюджета, которые привели к приостановке работы правительства, могут привести к банкротству и плохо скажутся на долларе.
"Я не ожидал такого. Думаю, это повлияет на всех. (Президент США
Дональд – ред.) Трамп
смог обанкротить казино, чего никому не удавалось, а теперь он движется по пути к банкротству страны. Думаю, это будет ужасно", - сказал прогуливающийся на Капитолийском холме Майк.
Линда
заявила, что ситуация её напугала. "Они в конгрессе как дети, они должны повзрослеть и договориться", - сказала она.
Мужчина в кофте одного из ведущих вузов США предсказывает, что влияние нынешней ситуации на доллар будет негативным. "Ничего хорошего для доллара", - сказал он.
С ним согласен мужчина у монумента Вашингтону
, который закрыли из-за "шатдауна". "Это плохая ситуация для национальной валюты", - сказал он.
Как убедился корреспондент РИА Новости, продолжают работать некоторые национальные музеи. Например, картинная галерея, по словам сотрудников, продолжит работу до 4 октября, поскольку средства согласованы на этот срок. Открыт музей космонавтики и зоопарк. Но сотрудники учреждений не знают, будут ли работать завтра.
Новый финансовый год начался в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу.
Республиканцы контролируют обе палаты конгресса США, однако для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии на данный момент 53 мандата. В голосовании в среду республиканцам вновь не хватило пяти голосов. Как следует из трансляции, 45 сенаторов проголосовали против законопроекта.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.