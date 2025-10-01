Рейтинг@Mail.ru
Две вспышки произошли на Солнце в среду
23:32 01.10.2025
Две вспышки произошли на Солнце в среду
Две вспышки произошли на Солнце в среду
2025-10-01T23:32:00+03:00
2025-10-01T23:32:00+03:00
наука
в мире
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
земля
2025
в мире, земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, В мире, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
© Фото : ESA/NASA/SOHOВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Две сильные вспышки (класса М) произошли на Солнце в среду, следует из графика, представленного на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
На графике видно, что обе вспышки слегка превысили порог, при котором их можно оценить как сильные. Первая произошла около 05.00 мск, вторая - около 20.00.
Также за этот день на Солнце случились несколько более слабых вспышек класса С.
Сейчас на Земле под влиянием солнечной активности происходит магнитная буря. Как оценивают учёные, она продлится как минимум до начала следующей недели.
Токамак: как советские физики научились зажигать искусственное Солнце
Наука
 
 
