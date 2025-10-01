Рейтинг@Mail.ru
23:39 01.10.2025
В Раде зарегистрировали проект о переименовании монет в "шаги"
В Раде зарегистрировали проект о переименовании монет в "шаги"
в мире, украина, руслан стефанчук, владимир зеленский, александр корниенко, верховная рада украины
В мире, Украина, Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский, Александр Корниенко, Верховная Рада Украины
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Законопроект о переименовании монет национальной валюты Украины из копеек в "шаги" зарегистрирован на сайте Верховной рады.
"Изменение названия разменной монеты "копейка" на исторически обоснованное и удельное украинское название "шаг" позволит возродить национальные традиции Украины в номинации денег и завершить денежную реформу, начатую в 1996 году", - говорится в тексте пояснительно записки к законопроекту, опубликованному на сайте украинского парламента.
Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В нескольких областях Украины произошли масштабные перебои со светом
Вчера, 22:39
Законопроект зарегистрирован в понедельник. Среди его инициаторов спикер Рады Руслан Стефанчук, депутаты от партии Владимира Зеленского Александр Корниенко, Елена Кондратюк, Максим Павлюк.
Украинская национальная валюта гривна делится на сто копеек.
В начале сентября 2024 года украинские СМИ сообщили, что национальный банк Украины предлагает заменить название наименьшей денежной единицы в стране с копейки на "шаг", что потребует изменения в законодательстве. Глава Нацбанка Андрей Пышный тогда намекнул, что реформа проводится в рамках так называемой дерусификации, проводимой на Украине.
Военнослужащий подразделения ВСУ поднимает украинский флаг над ранее разрушенным зданием - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Прячутся в подвалах". В Раде запаниковали из-за происходящего на Украине
Вчера, 19:34
 
