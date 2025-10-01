В Раде зарегистрировали проект о переименовании монет в "шаги"

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Законопроект о переименовании монет национальной валюты Украины из копеек в "шаги" зарегистрирован на сайте Верховной рады.
"Изменение названия разменной монеты "копейка" на исторически обоснованное и удельное украинское название "шаг" позволит возродить национальные традиции Украины в номинации денег и завершить денежную реформу, начатую в 1996 году", - говорится в тексте пояснительно записки к законопроекту, опубликованному на сайте украинского парламента.
Законопроект зарегистрирован в понедельник. Среди его инициаторов спикер Рады Руслан Стефанчук, депутаты от партии Владимира Зеленского Александр Корниенко, Елена Кондратюк, Максим Павлюк.
Украинская национальная валюта гривна делится на сто копеек.
В начале сентября 2024 года украинские СМИ сообщили, что национальный банк Украины предлагает заменить название наименьшей денежной единицы в стране с копейки на "шаг", что потребует изменения в законодательстве. Глава Нацбанка Андрей Пышный тогда намекнул, что реформа проводится в рамках так называемой дерусификации, проводимой на Украине.