ЕК в октябре представит дорожную карту оборонной готовности ЕС к 2030 году

БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Глава Европейского совета Антониу Кошта по итогам неформального саммита стран ЕС в Дании заявил, что Еврокомиссия через две недели представит свою дорожную карту оборонной готовности ЕС к 2030 году, которая будет обсуждаться на саммите Евросоюза 23-24 октября.