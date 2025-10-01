Рейтинг@Mail.ru
ЕК в октябре представит дорожную карту оборонной готовности ЕС к 2030 году
23:52 01.10.2025
ЕК в октябре представит дорожную карту оборонной готовности ЕС к 2030 году
ЕК в октябре представит дорожную карту оборонной готовности ЕС к 2030 году

БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Глава Европейского совета Антониу Кошта по итогам неформального саммита стран ЕС в Дании заявил, что Еврокомиссия через две недели представит свою дорожную карту оборонной готовности ЕС к 2030 году, которая будет обсуждаться на саммите Евросоюза 23-24 октября.
"Мы будем принимать решения, касающиеся безопасности нашего континента, по обороне Европы и решения по усилению поддержки Украины. Через две недели Европейская комиссия представит дорожную карту оборонной готовности к 2030 году. А Евросовет соберется через три недели, и это будет время принятия решений", - сказал глава Евросовета.
Глава ЕК заявила, что Евросоюз меняет подход к санкциям против России
В миреДанияЕвропаУкраинаАнтониу КоштаЕвросоюзЕвросоветЕвропейский совет
 
 
