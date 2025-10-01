Рейтинг@Mail.ru
ВСУ минируют детские игрушки с целью террора мирных жителей, сообщил Ганчев - РИА Новости, 01.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:21 01.10.2025
ВСУ минируют детские игрушки с целью террора мирных жителей, сообщил Ганчев
ВСУ минируют детские игрушки с целью террора мирных жителей, сообщил Ганчев - РИА Новости, 01.10.2025
ВСУ минируют детские игрушки с целью террора мирных жителей, сообщил Ганчев
Боевики ВСУ минируют бытовые предметы вместе с детскими игрушками с целью террора мирного населения, рассказал РИА Новости глава российской администрации... РИА Новости, 01.10.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
харьковская область
харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
ВСУ минируют детские игрушки с целью террора мирных жителей, сообщил Ганчев

Ганчев: ВСУ минируют детские игрушки и подбрасывают их мирному населению

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВиталий Ганчев
Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Виталий Ганчев. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Боевики ВСУ минируют бытовые предметы вместе с детскими игрушками с целью террора мирного населения, рассказал РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Поступает много данных от мирных жителей, и наш центр фиксации преступлений имеет материалы о том, что боевики киевского режима подбрасывают мины, в том числе в виде детских игрушек… Понятно, кто подберет такую игрушку - только ребенок. Также они (ВСУ - ред.) маскируют свои все "находки", так скажем, вражеские, и под камень, под какие-либо предметы быта", - сказал Ганчев.
Он добавил, что эти действия со стороны боевиков ВСУ направлены не на уничтожение, а на запугивание и постоянный террор мирного населения.
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
