ВСУ минируют детские игрушки с целью террора мирных жителей, сообщил Ганчев
Боевики ВСУ минируют бытовые предметы вместе с детскими игрушками с целью террора мирного населения, рассказал РИА Новости глава российской администрации... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T23:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
харьковская область
