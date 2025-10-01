https://ria.ru/20251001/odessa-2045741055.html
В Одессе число погибших при подтоплении увеличилось до десяти
В Одессе число погибших при подтоплении увеличилось до десяти - РИА Новости, 02.10.2025
В Одессе число погибших при подтоплении увеличилось до десяти
Число погибших в результате подтопления в Одессе на юге Украины увеличилось до 10, сообщил вице-премьер страны Алексей Кулеба. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-01T23:24:00+03:00
2025-10-01T23:24:00+03:00
2025-10-02T10:37:00+03:00
в мире
одесса
украина
алексей кулеба
геннадий труханов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045792884_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_394f59c7ed1e2ed40518a481035a3ae2.jpg
одесса
украина
в мире, одесса, украина, алексей кулеба, геннадий труханов
В мире, Одесса, Украина, Алексей Кулеба, Геннадий Труханов
В Одессе число погибших при подтоплении увеличилось до десяти
Кулеба: число погибших при подтоплении в Одессе увеличилось до десяти
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Число погибших в результате подтопления в Одессе на юге Украины увеличилось до 10, сообщил вице-премьер страны Алексей Кулеба.
В среду госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что в Одессе
из-за непогоды погибли девять человек, в том числе ребенок. По данным ведомства, из подтопленных районов удалось спасти 362 человека и эвакуировать 227 транспортных средств.
"Одесса. Город переживает тяжелые последствия стихийного бедствия. Уже сейчас из-за непогоды погибли 10 человек. Среди них ребенок. Завтра в городе объявлен день траура", - написал Кулеба
в своем Telegram-канале.
По его словам, в городе повреждено около 300 частных и около 400 многоквартирных домов. Он отметил, что при Одесской областной военной администрации создана временная комиссия для проверки причин и обстоятельств случившегося, она должна выяснить, почему система предупреждения не сработала должным образом.
"Семьи погибших и пострадавшие получат финансовую помощь. Компенсации обеспечат город и область. Будет работать отдельная программа поддержки людей", - добавил Кулеба.
Во вторник мэр Одессы Геннадий Труханов
сообщил о выпадении в городе за несколько часов полуторамесячной нормы осадков. В городе было остановлено движение городского транспорта, развернуты районные оперативные штабы и введен в действие план реагирования на чрезвычайные ситуации.