В Одессе число погибших при подтоплении увеличилось до десяти
23:24 01.10.2025 (обновлено: 10:37 02.10.2025)
В Одессе число погибших при подтоплении увеличилось до десяти
В Одессе число погибших при подтоплении увеличилось до десяти
Число погибших в результате подтопления в Одессе на юге Украины увеличилось до 10, сообщил вице-премьер страны Алексей Кулеба. РИА Новости, 02.10.2025
В Одессе число погибших при подтоплении увеличилось до десяти

Последствия подтопления в Одессе на юге Украины
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Число погибших в результате подтопления в Одессе на юге Украины увеличилось до 10, сообщил вице-премьер страны Алексей Кулеба.
В среду госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что в Одессе из-за непогоды погибли девять человек, в том числе ребенок. По данным ведомства, из подтопленных районов удалось спасти 362 человека и эвакуировать 227 транспортных средств.
"Одесса. Город переживает тяжелые последствия стихийного бедствия. Уже сейчас из-за непогоды погибли 10 человек. Среди них ребенок. Завтра в городе объявлен день траура", - написал Кулеба в своем Telegram-канале.
По его словам, в городе повреждено около 300 частных и около 400 многоквартирных домов. Он отметил, что при Одесской областной военной администрации создана временная комиссия для проверки причин и обстоятельств случившегося, она должна выяснить, почему система предупреждения не сработала должным образом.
"Семьи погибших и пострадавшие получат финансовую помощь. Компенсации обеспечат город и область. Будет работать отдельная программа поддержки людей", - добавил Кулеба.
Во вторник мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о выпадении в городе за несколько часов полуторамесячной нормы осадков. В городе было остановлено движение городского транспорта, развернуты районные оперативные штабы и введен в действие план реагирования на чрезвычайные ситуации.
