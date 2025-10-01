В Одессе число погибших при подтоплении увеличилось до десяти

По его словам, в городе повреждено около 300 частных и около 400 многоквартирных домов. Он отметил, что при Одесской областной военной администрации создана временная комиссия для проверки причин и обстоятельств случившегося, она должна выяснить, почему система предупреждения не сработала должным образом.