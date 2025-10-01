Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества Штенгеловых

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы изъял в доход государства имущества Николая и Дениса Штенгеловых и компании "Кондитерус Ком", которая имеет в собственности бренды "Яшкино" и "Кириешки", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судья приняла решение иск удовлетворить.

Генпрокуратура просила суд признать Николая и Дениса Штенгеловых экстремистским объединением и обратить в собственность России акции группы компаний "КДВ", более 21 миллиард рублей доходов которой Штенгеловы вывели за рубеж за три года.