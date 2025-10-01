https://ria.ru/20251001/sud-2045744437.html
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества Штенгеловых
2025-10-01T23:54:00+03:00
2025-10-01T23:54:00+03:00
2025-10-02T06:55:00+03:00
россия
москва
украина
генеральная прокуратура рф
общество
россия
москва
украина
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы изъял в доход государства имущества Николая и Дениса Штенгеловых и компании "Кондитерус Ком", которая имеет в собственности бренды "Яшкино" и "Кириешки", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Судья приняла решение иск удовлетворить.
Генпрокуратура просила суд признать Николая и Дениса Штенгеловых экстремистским объединением и обратить в собственность России акции группы компаний "КДВ", более 21 миллиард рублей доходов которой Штенгеловы вывели за рубеж за три года.
По данным правоохранительных органов, капитализация корпорации оценивается в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход — 756 миллиардов рублей, а валовая прибыль —139 миллиардов рублей. Головной компанией выступает АО "Кондитерус Ком". В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просит арестовать акции, движимое и недвижимое имущество группы компаний при этом запретив с ними любые регистрационные действия.