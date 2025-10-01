Рейтинг@Mail.ru
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества Штенгеловых
23:54 01.10.2025 (обновлено: 06:55 02.10.2025)
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества Штенгеловых
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества Штенгеловых - РИА Новости, 02.10.2025
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества Штенгеловых
Тверской суд Москвы изъял в доход государства имущества Николая и Дениса Штенгеловых и компании "Кондитерус Ком", которая имеет в собственности бренды "Яшкино"... РИА Новости, 02.10.2025
общество
россия, москва, украина, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Москва, Украина, Генеральная прокуратура РФ, Общество

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества Штенгеловых

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы изъял в доход государства имущества Николая и Дениса Штенгеловых и компании "Кондитерус Ком", которая имеет в собственности бренды "Яшкино" и "Кириешки", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Судья приняла решение иск удовлетворить.
Генпрокуратура просила суд признать Николая и Дениса Штенгеловых экстремистским объединением и обратить в собственность России акции группы компаний "КДВ", более 21 миллиард рублей доходов которой Штенгеловы вывели за рубеж за три года.
По данным правоохранительных органов, капитализация корпорации оценивается в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход — 756 миллиардов рублей, а валовая прибыль —139 миллиардов рублей. Головной компанией выступает АО "Кондитерус Ком". В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просит арестовать акции, движимое и недвижимое имущество группы компаний при этом запретив с ними любые регистрационные действия.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Суд наложил взыскания на имущество судьи ВС России в отставке Момотова
30 сентября, 07:35
 
РоссияМоскваУкраинаГенеральная прокуратура РФОбщество
 
 
