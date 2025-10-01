https://ria.ru/20251001/izrail-2045741771.html
ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости"
ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости" - РИА Новости, 01.10.2025
ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости"
ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости" и направляют их в один из израильских портов, сообщила пресс-служба МИД Израиля. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T23:31:00+03:00
2025-10-01T23:31:00+03:00
2025-10-01T23:31:00+03:00
в мире
израиль
грета тунберг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901184059_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18cd848f213689cbeca2b5db6c329860.jpg
https://ria.ru/20251001/mid-2045740524.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901184059_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98a1dbbb09aa0fde99af9176fde92e5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, грета тунберг
В мире, Израиль, Грета Тунберг
ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости"
Военно-морские силы Израиля перехватили несколько судов из Флотилии стойкости