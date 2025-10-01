Рейтинг@Mail.ru
ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости" - РИА Новости, 01.10.2025
23:31 01.10.2025
ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости"
ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости" - РИА Новости, 01.10.2025
ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости"
ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости" и направляют их в один из израильских портов, сообщила пресс-служба МИД Израиля. РИА Новости, 01.10.2025
в мире
израиль
грета тунберг
израиль
Новости
ru-RU
в мире, израиль, грета тунберг
В мире, Израиль, Грета Тунберг
ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости"

Военно-морские силы Израиля перехватили несколько судов из Флотилии стойкости

© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские военные
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские военные. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости" и направляют их в один из израильских портов, сообщила пресс-служба МИД Израиля.
"Несколько судов флотилии ХАМАС-Сумуд (стойкость - ред.) уже благополучно остановлены, а их пассажиры перенаправляются в израильский порт", - говорится в сообщении МИД в социальной сети X.
В ведомстве добавили, что шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее друзья из флотилии живы и здоровы.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
МИД Турции назвал терактом захват Израилем "Флотилии стойкости"
Вчера, 23:14
 
В миреИзраильГрета Тунберг
 
 
