В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.10.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, силы ПВО наготове, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 01.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
воронежская область
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
