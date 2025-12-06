Рейтинг@Mail.ru
США будут тестировать ядерное оружие, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:48 06.12.2025 (обновлено: 23:58 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/ssha-2060358821.html
США будут тестировать ядерное оружие, заявил шеф Пентагона
США будут тестировать ядерное оружие, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 06.12.2025
США будут тестировать ядерное оружие, заявил шеф Пентагона
США будут тестировать ядерное оружие и системы его доставки на равных с другими странами, сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T23:48:00+03:00
2025-12-06T23:58:00+03:00
в мире
сша
калифорния
пит хегсет
рональд рейган
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
https://ria.ru/20251029/ssha-2051365754.html
сша
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, калифорния, пит хегсет, рональд рейган, министерство обороны сша
В мире, США, Калифорния, Пит Хегсет, Рональд Рейган, Министерство обороны США
США будут тестировать ядерное оружие, заявил шеф Пентагона

Хегсет: США будут тестировать ядерное оружие наравне с другими странами

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США будут тестировать ядерное оружие и системы его доставки на равных с другими странами, сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет.
Министр войны тем самым повторил заявление американского президента Дональда Трампа - американский лидер еще в конце октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
"Мы будем испытывать ядерное оружие и системы его доставки наравне с другими странами", - заявил глава Пентагона в Калифорнии на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.
Президент РФ Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Россия и Китай в настоящее время не занимаются испытанием ядерного оружия, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В конгрессе США призвали добиваться полной ликвидации ядерного оружия
29 октября, 05:29
 
В миреСШАКалифорнияПит ХегсетРональд РейганМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала