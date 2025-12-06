США будут тестировать ядерное оружие, заявил шеф Пентагона

ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США будут тестировать ядерное оружие и системы его доставки на равных с другими странами, сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет.
Министр войны тем самым повторил заявление американского президента Дональда Трампа - американский лидер еще в конце октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
"Мы будем испытывать ядерное оружие и системы его доставки наравне с другими странами", - заявил глава Пентагона в Калифорнии на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.
Президент РФ Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Россия и Китай в настоящее время не занимаются испытанием ядерного оружия, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.