Венгрия хочет закрепить позиции через диалог с Россией и США, заявил Орбан
23:23 06.12.2025
Венгрия хочет закрепить позиции через диалог с Россией и США, заявил Орбан
Венгрия хочет закрепить свои позиции в мире после санкций через диалог с РФ и США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 06.12.2025
Венгрия хочет закрепить позиции через диалог с Россией и США, заявил Орбан

Орбан: Венгрия хочет закрепить свои позиции в мире через диалог с РФ и США

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Венгрия хочет закрепить свои позиции в мире после санкций через диалог с РФ и США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Пока одни дрейфуют, мы планируем наперед. Мы взаимодействуем с США и Россией, чтобы обеспечить себе место в послевоенной экономике. Когда санкции падут и глобальная экономика вновь откроется, те, кто планировал заранее, возьмут на себя лидерство", - написал Орбан на своей странице в соцсети Х.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев согласился с Орбаном в соцсети Х, отметив, что "разжигатели войны останутся в стороне".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Орбан сделал резкое заявление о войне Европы с Россией
Вчера, 17:57
 
