В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, тревога в некоторых районах Днепропетровской области начала объявляться с 22.23 мск, в Харьковской – с 22.33 мск, в Киевской – с 22.44 мск, в Полтавской – с 19.44 мск, в Сумской – с 21.01 мск, в Черкасской – с 22.38 мск, в Черниговской – с 21.23 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
