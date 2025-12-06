https://ria.ru/20251206/glavakhegset-2060358158.html
США при Трампе не будут отвлекаться на вторжения, заявил Хегсет
США при Трампе не будут отвлекаться на вторжения, заявил Хегсет
США под руководством президента Дональда Трампа не будут отвлекаться на строительство демократий и вторжения, пообещал шеф Пентагона Пит Хегсет на фоне операций
в мире
сша
дональд трамп
пит хегсет
В мире, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет
Глава Пентагона Хегсет: США при Трампе не будут отвлекаться на вторжения