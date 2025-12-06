Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне заявили о неустанной работе над окончанием конфликта на Украине
23:29 06.12.2025 (обновлено: 23:36 06.12.2025)
В Пентагоне заявили о неустанной работе над окончанием конфликта на Украине
США неустанно работают над завершением конфликта на Украине, утверждает министр войны США Пит Хегсет. РИА Новости, 06.12.2025
2025
в мире, сша, украина, министерство обороны сша, калифорния, пит хегсет
В Пентагоне заявили о неустанной работе над окончанием конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США неустанно работают над завершением конфликта на Украине, утверждает министр войны США Пит Хегсет.
"Менее чем за год президент Трамп заключил восемь крупных мирных соглашений, включая историческое прекращение войны в Газе. И он еще не закончил. Даже сейчас, когда мы разговариваем, под руководством президента мы неустанно работаем над тем, чтобы положить конец трагической войне на Украине - войне, которая никогда бы не началась, если бы он был президентом", - заявил глава Пентагона в Калифорнии на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне.
Министр обороны Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Трамп готов применить силу для защиты интересов США, заявил Хегсет
