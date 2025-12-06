https://ria.ru/20251206/ssha-2060359149.html
Глава Пентагона анонсировал обновление ядерной триады США
Глава Пентагона анонсировал обновление ядерной триады США
США при президенте Дональде Трампе обновят ядерную триаду, сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 06.12.2025
ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. США при президенте Дональде Трампе обновят ядерную триаду, сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет.
"Как сказал президент Трамп, мы обновим ядерную триаду нашей страны", — заявил он на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне.
Хегсет добавил, что Вашингтон будет тестировать ядерное оружие и системы его доставки на равных с другими странами. Он также назвал вложения страны в Вооруженные силы, происходящие при Трампе, историческими.
В начале ноября США на базе "Ванденберг" в Калифорнии провели испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерную боеголовку.
Испытание стало вторым за последние два месяца: в сентябре Подводные силы США провели пуск четырех невооруженных ракет Trident II D5 в Атлантическом океане. Саму же ракету Minuteman III до этого тестировали в феврале.