Глава Пентагона анонсировал обновление ядерной триады США

ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. США при президенте Дональде Трампе обновят ядерную триаду, сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет.

« "Как сказал президент Трамп, мы обновим ядерную триаду нашей страны", — заявил он на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне.

Хегсет добавил, что Вашингтон будет тестировать ядерное оружие и системы его доставки на равных с другими странами. Он также назвал вложения страны в Вооруженные силы, происходящие при Трампе, историческими.

В начале ноября США на базе "Ванденберг" в Калифорнии провели испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерную боеголовку.