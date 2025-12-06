Рейтинг@Mail.ru
Глава Пентагона анонсировал обновление ядерной триады США
23:51 06.12.2025 (обновлено: 23:59 06.12.2025)
Глава Пентагона анонсировал обновление ядерной триады США
Глава Пентагона анонсировал обновление ядерной триады США - РИА Новости, 06.12.2025
Глава Пентагона анонсировал обновление ядерной триады США
США при президенте Дональде Трампе обновят ядерную триаду, сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 06.12.2025
в мире, сша, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Глава Пентагона анонсировал обновление ядерной триады США

Хегсет: США при Трампе обновят ядерную триаду

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. США при президенте Дональде Трампе обновят ядерную триаду, сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет.
«

"Как сказал президент Трамп, мы обновим ядерную триаду нашей страны", — заявил он на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне.

Хегсет добавил, что Вашингтон будет тестировать ядерное оружие и системы его доставки на равных с другими странами. Он также назвал вложения страны в Вооруженные силы, происходящие при Трампе, историческими.
В начале ноября США на базе "Ванденберг" в Калифорнии провели испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерную боеголовку.
Испытание стало вторым за последние два месяца: в сентябре Подводные силы США провели пуск четырех невооруженных ракет Trident II D5 в Атлантическом океане. Саму же ракету Minuteman III до этого тестировали в феврале.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Отсчет пошел". Трамп решил проверить оружие Судного дня
30 октября, 16:42
 
В миреСШАДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
