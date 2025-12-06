Шайба Панарина не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче с "Колорадо"

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" в овертайме одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Нью-Йорке завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0). У "Колорадо" отличились Паркер Келли (8) и Натан Маккиннон (56, 63). В составе "Рейнджерс" шайбы забросили Конор Шири (45) и Артемий Панарин (60).
06 декабря 2025 • начало в 20:30
Закончен в OT
44:23 • Конор Шири
59:19 • Артемий Панарин
27:06 • Паркер Келли
(Сэм Малински, Мартин Некаш)
55:26 • Натан Маккиннон
62:46 • Натан Маккиннон
(Кэйл Макар, Мартин Некаш)
Российский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 38 бросков. Его одноклубник защитник Владислав Гавриков не отметился результативными действиями. Нападающие "Колорадо" Валерий Ничушкин и Захар Бардаков также не набрали очков.
"Колорадо", набрав 46 очков, возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона. "Рейнджерс" с 33 баллами занимают предпоследнее, седьмое место в Столичном дивизионе.
В следующем матче "Колорадо" сыграет с "Филадельфией Флайерз" в гостях 7 декабря, а спустя несколько часов "Рейнджерс" примут "Вегас Голден Найтс".