Хоккей
Хоккей
 
23:26 06.12.2025
Шайба Панарина не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче с "Колорадо"
"Колорадо Эвеланш" в овертайме одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Новости
© Фото : x.com/nyrangersХоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : x.com/nyrangers
Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" в овертайме одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Нью-Йорке завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0). У "Колорадо" отличились Паркер Келли (8) и Натан Маккиннон (56, 63). В составе "Рейнджерс" шайбы забросили Конор Шири (45) и Артемий Панарин (60).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
06 декабря 2025 • начало в 20:30
Закончен в OT
Рейнджерс
2 : 3
Колорадо
44:23 • Конор Шири
(Винсент Трочек, Джей Ти Миллер)
59:19 • Артемий Панарин
(Мика Зибанежад, Алексис Лафренье)
27:06 • Паркер Келли
(Сэм Малински, Мартин Некаш)
55:26 • Натан Маккиннон
(Мартин Некаш, Джош Мэнсон)
62:46 • Натан Маккиннон
(Кэйл Макар, Мартин Некаш)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 38 бросков. Его одноклубник защитник Владислав Гавриков не отметился результативными действиями. Нападающие "Колорадо" Валерий Ничушкин и Захар Бардаков также не набрали очков.
"Колорадо", набрав 46 очков, возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона. "Рейнджерс" с 33 баллами занимают предпоследнее, седьмое место в Столичном дивизионе.
В следующем матче "Колорадо" сыграет с "Филадельфией Флайерз" в гостях 7 декабря, а спустя несколько часов "Рейнджерс" примут "Вегас Голден Найтс".
Игроки Торонто - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Торонто" вызвал российского вратаря из фарм-клуба
Вчера, 18:35
 
Матч-центр
 
