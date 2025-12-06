Рейтинг@Mail.ru
Трамп открыт к диалогу с противниками США, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 06.12.2025
23:30 06.12.2025 (обновлено: 23:36 06.12.2025)
Трамп открыт к диалогу с противниками США, заявил глава Пентагона
Трамп открыт к диалогу с противниками США, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 06.12.2025
Трамп открыт к диалогу с противниками США, заявил глава Пентагона
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп открыт к диалогу с противниками США. РИА Новости, 06.12.2025
в мире, сша, дональд трамп, пит хегсет
В мире, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет
Трамп открыт к диалогу с противниками США, заявил глава Пентагона

Хегсет заявил, что Трамп открыт к диалогу с противниками США

ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп открыт к диалогу с противниками США.
"Как президент Рейган, президент Трамп готов говорить с соперниками", - сказал Хегсет в Калифорнии на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне.
По его словам, "плодотворное взаимодействие с соперниками можно только с позиции силы".
"Президент Трамп понимает, как важно вести переговоры с позиции силы", - добавил Хегсет.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Немыслимые изменения". Трамп готовит революцию в американской политике
В миреСШАДональд ТрампПит Хегсет
 
 
